عبد القادر: نحترم قدرات مازيمبي.. وعودة المصابين تعزز فرصنا

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 20:05

كتب : حسام نور الدين

أحمد عبد القادر - الأهلي - مازيمبي

يثق أحمد عبد القادر لاعب الأهلي في قدرة فريقه على تخطي عقبة مازيمبي خلال المواجهة المرتقبة بينهما.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد عبد القادر عبر موقع الأهلي الرسمي: "الأهلي يحترم جيدا قدرات مازيمبي ويتعامل مع المباراة باهتمام شديد، على الرغم من التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب".

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وأوضح "هناك إصرارًا كبيرًا من جانب اللاعبين على تحقيق الفوز وحسم التأهل للنهائي والمنافسة على اللقب، لإسعاد الجماهير التي تمثل الدافع الأكبر لتحقيق البطولات".

وأتم "عودة أكثر من لاعب للحسابات بعد فترة من الإصابة تمثل دعمًا للفريق، وأن الجهاز الفني يعمل باستمرار على تجهيز الجميع، في ظل ضغط المباريات بمختلف البطولات التي ينافس عليها الفريق".

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء وذلك بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي.

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