ياسر إبراهيم: تعافيت من الإصابة.. ونتيجة الذهاب ضد مازيمبي خادعة

كشف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن تعافيه بشكل كامل من الإصابة مؤكد أنه أصبح جاهزا للمشاركة وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ياسر إبراهيم النادي : الأهلي الأهلي

وقال ياسر إبراهيم عبر موقع الأهلي: "نتيجة مباراة الذهاب ضد مازيمبي خادعة والفريق لديه من الخبرات ما يكفي للتركيز في الإياب".

وأضاف "تعافيت من الإصابة وسوف أستمر في التدريبات سواء دخلت ضمن حسابات الجهاز الفني أو لا".

وأتم تصريحاته "أشكر الجمهور الذي دعمني طوال فترة الإصابة وكل اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم من أجل الفوز في العودة على مازيمبي والتأهل للنهائي".

ويغيب ياسر إبراهيم عن الأهلي منذ قرابة شهرين بعد تعرضه للإصابة في مباراة ميدياما الغاني في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد مازيمبي الكونغولي مساء الجمعة الموافق 26 أبريل 2024 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة بدلا من التاسعة مساء وذلك بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر.

وكان الأهلي تعادل سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب يوم السبت الماضي.