انتهت في الدوري - بيراميدز (3)-(2) البنك الأهلي.. حفلة أهداف

يلعب بيراميدز أمام البنك الأهلي في مباراة مرتقبة ضمن الجولة 19 من مناسفات مسابقة الدوري.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي.

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نهاية المباراة

ق74 جووول ثالث لبيراميدز عن طريق مصطفى فتحي من علامة الجزاء.

ق56 جوول التعادل: تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء من مصطفى فتحي سكنت أسفل يسار المرمى.

ق53 كرة عرضية من ياو أنور من جهة اليمين قابلها كريم بامبو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يمين المرمى.

ق51 جوول التعادل: كرة عرضية من محمد هلال من جهة اليمين قابلها سعيدو سيمبوري برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت أسفل يمين المرمى.

بداية الشوط الثاني

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ق45+5 إبراهيم عادل يسجل الهدف الأول لبيراميدز بعد انفراد تام بحارس المرمى

ق10 تسديدة رائعة من ياو أنور تمر بجوار مرمى بيراميدز بقليل.

ق5 تسديدة قوية من رمضان صبحي من داخل منطقة الجزاء يبعدها حارس البنك الأهلي ببراعة.

انطلاق المباراة