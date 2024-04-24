بهدف في الوقت القاتل..طلائع الجيش يعاقب إنبي ويحرمه من تقاسم الصدارة

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 18:46

كتب : FilGoal

طلائع الجيش - إنبي

عاقب طلائع الجيش منافسه نادي إنبي وحرمه من فرصة مقاسمة بيراميدز على صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام.

وفاز طلائع الجيش على إنبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 19 من المسابقة.

وسجل إسلام محارب هدف طلائع الجيش في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع في المباراة التي أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 27 في المركز السادس بجدول الدوري بعدما لعب 17 مباراة.

في المقابل توقف رصيد إنبي عند 29 نقطة في المركز الرابع بعدما لعب 19 مباراة.

إنبي أهدر فرصة مقاسمة الصدارة مع بيراميدز صاحب الـ32 نقطة والذي لعب 15 مباراة فقط.

وصف المباراة

شهدت الدقائق الأولى من المباراة سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب في وسط الملعب.

وضاعت أولى الفرص الحقيقية للتهديف عند الدقيقة العاشرة بعد عرضية خطيرة من موسى دياوارا لاعب طلائع الجيش تصدى لها حارس إنبي.

وأهدر إنبي فرصة مؤكدة عن طريق رفيق كابو المنفرد بالمرمى والذي تمكن من مراوغة الحارس لكنه سدد بجوار القائم الأيمن بغرابة شديدة.

وواصل إنبي إهدار الفرصة السهلة وهذه المرة عن طريق أحمد نادر حواش الذي وضع الكرة أعلى المرمى بغرابة.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة وعن طريق ركلة حرة مباشرة لطلائع الجيش في وسط الملعب إنبي من جهة اليسار، نفذها أحمد سمير بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها إسلام محارب برأسية وضعت الكرة داخل الشباك في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

واحتاج حكم المباراة لمراجعة تقنية الفيديو لوجود شبهة تسلل على إسلام محارب لكنه احتسب الهدف بعدما تم إيلاغه بصحته.

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