المنصورة وسبورتنج يتأهلان إلى دوري المحترفين.. وخطوة على الممتاز

تأهل فريقا المنصورة وسبورتنج إلى دوري القسم الثاني (أ) "دوري المحترفين" بشكل رسمي بعد تصدرهما لمجموعتيهما.

وتصدر المنصورة ترتيب المجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن مركز شباب القزازين.

المنصورة تعادل في الجولة الأخيرة مع مالية كفر الزيات، فيما فاز القزازين على صيد المحلة بهدفين مقابل لا شيء، ليتصدر المنصورة الترتيب بفارق هدفين عن القزازين.

في الجهة الأخرى، تأهل سبورتنج عن المجموعة السادسة بعد تصدر المجموعة بالفوز على مركز شباب كوم حمادة بثلاثية.

وسيلعب المنصورة مع سبورتنج مباراة فاصلة، يتأهل الفاز بها إلى دورة الترقي المؤهلة إلى الدوري الممتاز مباشرة مع المراكز من الثالث إلى السادس في دوري المحترفين.

باقي المجموعات

وفي باقي المجموعات، يتصدر منتخب السويس ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباريات الجولة الأخيرة، واقترب بشدة من التأهل حتى لو بفارق الأهداف.

في المجموعة الرابعة، يتصدر كهرباء الإسماعيلية الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الإنتاج الحربي، وسيلعب الفريقان غد الخميس، مباراة ستحدد المتأهل بينهما.

وكان فريقا ديروط والترسانة قد تأهلا عن المجموعتين الأولى والثانية إلى دوري المحترفين، إذ سيلعبان مباراة فاصلة كذلك لتحديد المتأهل فيما بينهما إلى دورة الترقي المؤهلة إلى الدوري الممتاز مباشرة.