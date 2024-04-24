كرة يد - أحمد خيري يغادر بعثة الأهلي في الجزائر بسبب الإصابة

غادر أحمد خيري لاعب فريق كرة اليد للرجال في الأهلي بعثة الأحمر في الجزائر بعد تعرضه للإصابة.

وأعلن الأهلي إصابة أحمد خيري في مفصل الفخذ ومغادرته للجزائر عائدا إلى القاهرة ولن يستكمل بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة للوقوف على درجة إصابته وتحديد مدة غيابه.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية وسيلعب ضد الترجي التونسي غدا الخميس.

وكان الأهلي فاز على أولمبيك عنابة الجزائري بنتيجة 40-21 في المباراة السابقة أمس الثلاثاء.

وتوج الأهلي منذ أيام ببطولة السوبر الإفريقية بعد الفوز على الزمالك، ليتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد 2024.