انتهت في الدوري - طلائع الجيش (1)-(0) إنبي.. 3 نقاط ثمينة

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 16:28

كتب : FilGoal

يسري وحيد - إنبي ضد طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طلائع الجيش وإنبي، بالجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقررة على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ويحتل إنبي المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
رئيس إنبي: رفضت انتقل قفة وكالوشا للزمالك.. وهذه تفاصيل أزمتي مع الأهلي التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي أمام طلائع الجيش بالدوري بيراميدز يرفض صدارة الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش

وكانت لجنة المسابقات أعلنت تأجيل انطلاق المباراة من الساعة الرابعة إلى الساعة 4:30 بسبب درجة الحرارة.

ــــــــــــــــــــــــــ

ق8+90 ركلة حرة مباشرة لطلائع الجيش في وسط الملعب إنبي من جهة اليسار، نفذها أحمد سمير بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها إسلام محارب برأسية وضعت الكرة داخل الشباك.

بداية الشوط الثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق20 كرة ساقطة داخل منطقة جزاء طلائع الجيش كادت تسكن الشباك بين سوء تفاهم بين المدافعين وحارس المرمى.

ق10 ركلة حرة مباشرة لطلائع الجيش على يمين منطقة الجزاء، نفذت بعرضية إلى داخل المنطقة أبعدها الدفاع سريعا إلى رمية تماس.

انطلاق المباراة

إنبي طلائع الجيش الدوري
نرشح لكم
مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة بهدف في الوقت القاتل..طلائع الجيش يعاقب إنبي ويحرمه من تقاسم الصدارة بيان رسمي – الزمالك يعلن استلام حكم فيفا بإيقاف القيد.. وبدء العمل على الحل التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي أمام طلائع الجيش بالدوري الإسماعيلي يعلن حل أزمة إيقاف القيد في الجول يكشف - أول تحرك من الزمالك لحل أزمة مستحقات بوطيب وفتح باب القيد كسر هيمنة القطبين.. وفاة سعيد الشيشيني نجم الجيل الذهبي للمقاولون خبر في الجول - رفض طعن الزمالك على غرامة بوطيب.. وإيقاف مؤقت للقيد
أخر الأخبار
مباشر الدوري - بيراميدز (0)-(0) البنك الأهلي.. انطلاق المباراة 11 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف في الوقت القاتل..طلائع الجيش يعاقب إنبي ويحرمه من تقاسم الصدارة 16 دقيقة | الكرة المصرية
بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة دريمز الغاني ضد الزمالك والقنوات الناقلة 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصر تفوز على المغرب بثلاثية في بطولة شمال إفريقيا للناشئين 39 دقيقة | منتخب مصر
مصدر من كاف لـ في الجول: اعتماد فوز نهضة بركان على اتحاد العاصمة 3-صفر بشكل اعتباري 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
سبورت: برشلونة أغلق الباب أمام سان جيرمان بشأن لامين جمال 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
بالتوقيت الصيفي.. موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي والقنوات الناقلة 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
المنصورة وسبورتنج يتأهلان إلى دوري المحترفين.. وخطوة على الممتاز 56 دقيقة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة