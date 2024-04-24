قريبا.. مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 16:18

كتب : Filgoal Team

خافيير تيباس

اقتربت بعض مباريات الدوري الإسباني من أن تقام خارج حدود إسبانيا لأول مرة في التاريخ.

وحسب خافيير تيباس رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني، فإن تلك الخطوة ستدخل حيز التنفيذ في الموسم بعد المقبل.

وقال خافيير تيباس في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء: "بعض مباريات الدوري الإسباني لموسم 2025/2026 ستقام في الولايات المتحدة".

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وأضاف "تلك الخطوة ستعزز من شعبية الدوري الإسباني في سوق أمريكا الشمالية، والتي تعد ثاني أكبر سوق للدوري الإسباني بعد إسبانيا".

رئيس الرابطة أكمل "دوريات الدول الأخرى قادمة، ولا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي، بل لن نسمح لهم بتجاوزنا".

من جهة أخرى، شدد تيباس مرة أخرى على "لا ننوي إضافة تقنية خط المرمى رغم اللغط المثار مؤخرا".

وكان العديد من اللغط قد أثير في الآونة الأخيرة عقب كلاسيكو برشلونة وريال مدريد على خلفية تصويبة لامين جمال التي تصدى لها أندري لونين من على خط المرمى بين من يقول بإنها تخطت الخط بأكملها، ومن يقول إنها لم تمر كاملة.

ولم يحتسب حكم اللقاء الهدف، ليفوز ريال مدريد على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الدوري الإسباني أمريكا خافيير تيباس
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