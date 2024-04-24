التشكيل - كابو يقود هجوم إنبي أمام طلائع الجيش بالدوري

أعلن سيد ياسين المدير الفني لإنبي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الأسبوع الـ19 لمسابقة الدوري.

ويحتل إنبي المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 18 مباراة، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 24 نقطة من 16 مباراة.

ويبدأ إنبي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بودي سمير

الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

الوسط: محمد حمدي - أحمد العجوز - مودي ناصر - علي فوزي

وسط الهجوم: - أحمد نادر حواش - رفيق كابو - مصطفى دويدار