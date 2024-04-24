الإسماعيلي يعلن حل أزمة إيقاف القيد

أعلن النادي الإسماعيلي، إنهاء أزمة القيد، بعد سداد المبالغ المستحقة على النادي للاعب التونسي فخر الدين بن يوسف.

ونشر الإسماعيلي بيانا رسميا، أكد فيه إعادة فتح باب القيد مرة أخرى، وأحقية النادي الآن في قيد أي لاعب بقائمة الفريق.

وجاء في بيان الإسماعيلي: "تمكن المجلس من إعادة فتح باب القيد رغم محاولات اللاعب ومحاميه في عدم فتحه، حيث طالب اللاعب مبالغ إضافية تزيد عن الحكم الصادر له، إلا أن فيفا اقتنع بصحة موقف النادي، وسداده كافة الالتزامات الواردة بالحكم والفوائد المستحقة حسب القرار."

وأكمل البيان: "يؤكد المجلس متابعته بشكل مستمر لكافة القضايا المنظورة أمام المحكمة الرياضية الدولية، بشأن حلها للانتهاء منها جميعا. ويشدد المجلس على أن جميع الإدارات المعنية بالنادي والمحامي السويسري المفوض من قبل النادي يتابعون هذه القضايا بشكل يومي."