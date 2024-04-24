بعد 10 أشهر بدون ناد.. فدائي المصري والاتحاد السابق إلى الدوري القطري

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 15:47

كتب : FilGoal

محمد صالح مدافع المصري

أتم محمد صالح مدافع منتخب فلسطين إجراءات انتقاله إلى نادي معيذر القطري بشكل رسمي.

محمد صالح

النادي : معيذر

معيذر

وانضم محمد صالح إلى نادي معيذر في دوري الدرجة الثانية القطري بعد 10 أشهر قضاهم اللاعب بدون ناد.

محمد صالح سبق ولعب في الدوري المصري بداية عبر بوابة النادي المصري من 2019 حتى 2021، قبل أن ينتقل إلى نادي القناة في الدرجة الثانية.

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ومن القناة، انتقل صالح إلى إيسترن كومباني في الدوري الممتاز عام 2022 ومنه إلى الاتحاد السكندري الذي قضى معه الموسم الماضي كاملا.

صاحب الـ30 عاما يلعب في صفوف منتخب فلسطين منذ عام 2016، ويعد أحد قادة منتخب الفدائي.

وكان صالح عنصرا أساسيا في تشكيل منتخب فلسطين خلال كأس آسيا الأخيرة، والتي تأهل فيها منتخب فلسطين إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه.

الدوري المصري فلسطين محمد صالح معيذر
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