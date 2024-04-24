"اكتشاف المخالفة بعد 6 أيام".. كهرباء الإسماعيلية يقدم احتجاجا على قرار لجنة المسابقات

تقدم نادي كهربا الإسماعيلية، بتظلم وشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد قرار اعتبار إيسترن كومباني خاسرًا أمام الإنتاج الحربي.

وكانت لجنة المسابقات قررت اعتبار إيسترن كومباني خاسرًا بسبب مشاركة إسماعيل أشرف لاعب الفريق أمام الإنتاج وهو موقوف لحصوله على 3 بطاقات صفراء ولا يحق له المشاركة.

وكانت المباراة انتهت بفوز إيسترن كومبابي بأربعة أهداف مقابل هدفين للإنتاج الحربي.

وذكر نادى كهرباء الإسماعيلية في بيان رسمي عبر صفحته: "نعرب عن قلقنا البالغ والشديد من هذه الإجراءات مطالبا بالحيادية من الاتحاد، خاصة أنه لم يصدر القرار المفاجئ الا اليوم رغم مرور ٦ أيام على المباراة والذى يتزامن مع قبل يوم واحد من اللقاء المرتقب بين فريقى كهرباء الإسماعيلية والإنتاج الحربي".

وأكد نادى كهرباء الإسماعيلية أنه على ثقة تامة بموقف الاتحاد المصرى لكرة القدم الذى يقف على مسافة واحدة بين جميع الفرق المشاركة فى جميع المسابقات دون محاباة لأى طرف على حساب طرف آخر تقديرا من الاتحاد تنفقه الأندية من مبالغ ونفقات طائلة لتحقيق أهدافها المنشودة فى ظل التنافس الشريف.

وأوضح بيان النادي: "سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق النادى للوقوف على صحة القرار المذكور مطالبا بتقرير حكم المباراة عن مباراة الإنتاج الحربى وايسترن كومبانى فى الدور الأول بالإضافة أيضا لفيديو توضيحي من أيا من الناديين للتأكيد على حصول اللاعب على الإنذار فى المباراة مع إرفاق صورة من سجل العقوبات الخاص بلجنة المسابقات".

وشدد النادى فى بيانه على ضرورة مراعاة تعيين حكام دوليين لإدارة المباراة الهامة والحاسمة المقرر إقامتها بين الفريق والإنتاج الحربي الخميس، على ملعب ستاد السلام وكذلك إذاعة المباراة على الهواء مباشرة أسوة بمباراة المنصورة والقزازين.

وأكد بيان نادى كهرباء الإسماعيلية: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الفريق المشروع فى الدفاع عن حلمه ، خاصة أن المباراة مر عليها ما يقرب من ٦ أيام ومن غير المعقول أن يتم اكتشاف الواقعة منذ ساعات".

وتسببت نهاية المباراة بفوز إيسترن كومباني باحتفال فريق كهرباء الإسماعيلية بالصعود، قبل أن تصدر لجنة المسابقات قرارها لتعيد المنافسة على صدارة المجموعة والمركز المؤهل للتصفيات المؤهلة للدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 29 نقطة في المركز الثاني ليصبح في المركز الثاني، فيما يحتل كهرباء الإسماعيلية صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة.

ويلتقي فريقا الإنتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية، في الجولة الأخيرة في مباراة حاسمة لصراع الصدارة وخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة، للمرحلة التالية.

وينقسم دوري الدرجة الثانية إلى 6 مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة لتخوض الفرق الستة مواجهات إقصائية ليصعد 3 فرق يخوضوا دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين لتحديد المتأهل للدوري الممتاز، بجانب صاحبي المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

ويلتقي متصدر المجموعة الرابعة "كهرباء الإسماعيلية، أو الإنتاج الحربي"، أمام متصدر الثالثة "مجموعة منتخب السويس".

وضمن بتروجيت تأهله للدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة دوري المحترفين، فيما تتنافس 4 فرق على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للممتاز، والبطاقة الثالثة التي تخوض تصفيات مع أوائل مجموعات الدرجة الثانية.

والفرق الـ4 المتنافسة في دوري المحترفين: هم، لافيينا، ووادي دجلة، وغزل المحلة، وحرس الحدود.