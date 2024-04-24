خبر في الجول - رفض طعن الزمالك على غرامة بوطيب.. وإيقاف مؤقت للقيد

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 14:22

كتب : FilGoal

خالد بوطيب - الزمالك

لن يحق للزمالك قيد لاعبين جدد في قائمته خلال الصيف المقبل، لحين دفع الغرامة المحكوم بها ضده لصالح خالد بوطيب المهاجم المغربي السابق للفريق.

علم FilGoal.com أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطعن الذي قدمه الزمالك ضد الحكم لصالح المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

بوطيب يملك حكما ضد الزمالك يقضي بدفع 1.9 مليون يورو للاعب.

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قرار المحكمة السويسرية ألزم الزمالك بدفع 2.4 مليون يورو، 1.9 مليون غرامة أولى، والباقي كغرامات تأخير، فالقضية تنظر منذ 4 سنوات.

وبذلك توقف القيد بالنسبة لنادي الزمالك.

سيسعى الزمالك لحل الأزمة قبل فتح فترة القيد خلال سوق الانتقالات الصيفية يوليو أو أغسطس المقبل.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك قد كشف تفاصيل الأمر حين قال لقناة ناديه"أزمة بوطيب بدأت حينما تعرض للإصابة ورحل عن مصر وقدم النادي شكوى مباشرة بأنه رحل بدون إذنه وطلبنا الحصول على تعويض قدره 3 مليون و500 ألف يورو، لكن استأنف اللاعب على القرار وفي النهاية فيفا حكم لصالحه".

وواصل "بوطيب كان يحصل مع الزمالك على مليون و400 ألف يورو سنويا أي ما يصل لـ116 ألف يورو شهريا، لكن مع رحيله إلى لوهافر الفرنسي كان يحصل منهم على 18 ألف يورو شهريا".

وأكمل "وبعد شكوى الزمالك ضده والحكم لصالحه طلب الحصول على باقي قيمة عقده لأن النادي فسخ العقد معه بدون وجه حق".

بوطيب لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

الزمالك خالد بوطيب
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