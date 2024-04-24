الدرجة الثانية - قرار من المسابقات ضد إيسترن كومباني يشعل صراع التأهل للمحترفين

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، احتساب نتيجة مباراة إيسترن كومباني والإنتاج الحربي، لصالح الأخير بنتيجة 2-0، في إطار المجموعة الرابعة من دوري الدرجة الثانية.

واحتسب المسابقات نقاط المباراة للإنتاج الحربي، بسبب مشاركة إسماعيل أشرف لاعب إيسترن كومباني وهو موقوف لحصوله على 3 بطاقات صفراء ولا يحق له المشاركة.

وكانت المباراة انتهت بفوز إيسترن كومبابي بأربعة أهداف مقابل هدفين للإنتاج الحربي.

وتسببت نهاية المباراة بفوز إيسترن كومباني باحتفال فريق كهرباء الإسماعيلية بالصعود، قبل أن تصدر لجنة المسابقات قرارها لتعيد المنافسة على صدارة المجموعة والمركز المؤهل للتصفيات المؤهلة للدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 29 نقطة في المركز الثاني ليصبح رصيد الإنتاج الحربي 29 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل كهرباء الإسماعيلية صدارة المجموعة برصيد 32 نقطة.

ويلتقي فريقا الإنتاج الحربي وكهرباء الإسماعيلية، في الجولة الأخيرة في مباراة حاسمة لصراع الصدارة وخطف بطاقة التأهل عن المجموعة الرابعة، للمرحلة التالية.

وينقسم دوري الدرجة الثانية إلى 6 مجموعات، يصعد الأول من كل مجموعة لتخوض الفرق الستة مواجهات إقصائية ليصعد 3 فرق يخوضوا دورة رباعية مع ثالث دوري المحترفين لتحديد المتأهل للدوري الممتاز، بجانب صاحبي المركزين الأول والثاني بدوري المحترفين.

ويلتقي متصدر المجموعة الرابعة "كهرباء الإسماعيلية، أو الإنتاج الحربي"، أمام متصدر الثالثة "مجموعة منتخب السويس".

وضمن بتروجيت تأهله للدوري الممتاز بعد احتلاله صدارة دوري المحترفين، فيما تتنافس 4 فرق على البطاقة الثانية المؤهلة مباشرة للممتاز، والبطاقة الثالثة التي تخوض تصفيات مع أوائل مجموعات الدرجة الثانية.

والفرق الـ4 المتنافسة في دوري المحترفين: هم، لافيينا، ووادي دجلة، وغزل المحلة، وحرس الحدود.