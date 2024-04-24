من أجل ريال مدريد.. ساني يغيب أمام فرانكفورت

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 13:27

كتب : FilGoal

ليروي ساني

سيستمر توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ في الاعتماد على سياسة إبعاد نجمه ليروي ساني عن مباريات الدوري الألماني من أجل تحضيره لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ساني عاني من بعض الإصابات في الفترة الأخيرة، فقد لعب وهو في مرحلة التعافي من الإصابة ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا.

وذكرت جريدة AZ الألمانية أنه من المرجح أن يغيب ليروي ساني أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، فهو لا يتدرب حاليا ويتلقى العلاج فقط.

أخبار متعلقة:
أثليتك: ليفربول بدأ مفاوضاته الرسمية مع فينورد حول خليفة كلوب بيلد: بايرن قد يتم اتفاقه مع رانجنيك هذا الأسبوع رقم قياسي ينتظر صلاح أمام إيفرتون قائد العين يعتذر لسالم الدوسري عما بدر منه

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني لبايرن يراقب حالته يوما بعد يوم ويأمل أن يكون لائقا في الوقت المناسب قبل مباراة ريال مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا بايرن على في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وغاب ساني عن المباريات الـ3 الأخيرة لبايرن في الدوري الألماني احترازيا، بينما لعب مباراتي أرسنال بشكل أساسي.

وحدث ذلك في ظل فقدان بايرن الأمل في تحقيق لقب الدوري الألماني الذي ذهب لباير ليفركوزن قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

بشكل عام، لعب الدولي الألماني 39 مباراة مع بايرن هذا الموسم.

وسجل ساني 9 أهداف وصنع 13.

ريال مدريد ليروي ساني بايرن ميونيخ إينتراخت فرانكفورت
نرشح لكم
توخيل: لا نفكر في فرانكفورت بنسبة 100 %.. ريال مدريد في أذهاننا برناردو سيلفا: لم أنم بسبب إهدار ركلة الترجيح ضد ريال مدريد.. ولهذا السبب سددت في الوسط دوري أبطال أوروبا للشباب – كلاهما لأول مرة.. ميلان يواجه أولمبياكوس في النهائي "عليك احترام قيمتي".. رد ناري من أراوخو بعد هجوم جوندوجان عليه إيطاليا تضمن مشاركة 5 فرق في دوري أبطال أوروبا 2025.. وفرصة لسادس رودري يعلق على طريقة لعب ريال مدريد أمام سيتي حوار في الجول - مشجع اختبأ داخل سانتياجو برنابيو من أجل حضور مباراة بدون تذكرة كيميتش: هدفي في أرسنال هو الأهم خلال مسيرتي
أخر الأخبار
عاد إليكم من جديد.. سقوط ليدز برباعية يعلن عودة ليستر سيتي إلى الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
أحمد حمدي: لدي الثقة في الوصول لنهائي الكونفدرالية.. ودريمز منظم ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر - هل يعود الشناوي في النهائي أمام الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
نداي: أهدرنا العديد من الفرص ضد دريمز.. والجماهير تنتظر وصولنا لنهائي الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
أبو علي: لم أكن في أفضل حالاتي خلال المباراة.. وإلغاء هدف مازيمبي أعاد لنا الحياة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب مازيمبي: الحكم أدار اللقاء لصالح الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
عبد القادر: هذا هو الفارق بين الشوط الأول والثاني ضد مازيمبي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العالم للأندية - الـ 26.. الترجي يحسم مقعده في المونديال ببلوغ نهائي إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة