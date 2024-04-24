من أجل ريال مدريد.. ساني يغيب أمام فرانكفورت

سيستمر توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ في الاعتماد على سياسة إبعاد نجمه ليروي ساني عن مباريات الدوري الألماني من أجل تحضيره لمباريات دوري أبطال أوروبا.

ساني عاني من بعض الإصابات في الفترة الأخيرة، فقد لعب وهو في مرحلة التعافي من الإصابة ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا ذهابا وإيابا.

وذكرت جريدة AZ الألمانية أنه من المرجح أن يغيب ليروي ساني أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت، فهو لا يتدرب حاليا ويتلقى العلاج فقط.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني لبايرن يراقب حالته يوما بعد يوم ويأمل أن يكون لائقا في الوقت المناسب قبل مباراة ريال مدريد يوم الثلاثاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا بايرن على في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وغاب ساني عن المباريات الـ3 الأخيرة لبايرن في الدوري الألماني احترازيا، بينما لعب مباراتي أرسنال بشكل أساسي.

وحدث ذلك في ظل فقدان بايرن الأمل في تحقيق لقب الدوري الألماني الذي ذهب لباير ليفركوزن قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

بشكل عام، لعب الدولي الألماني 39 مباراة مع بايرن هذا الموسم.

وسجل ساني 9 أهداف وصنع 13.

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