مدرب الهلال: الحكم تجاهل ركلة جزاء أمام العين.. وافتقدنا نيمار وميتروفيتش

وجه البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي سهام الانتقادات نحو الحكم الكويتي أحمد العلي واتهمه بأنه لم يحتسب ركلة جزاء لفريقه أمام العين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعدما أطاح بمنافسه الهلال السعودي من نصف النهائي بمجموع 5-4 في المباراتين.

وقال جيسوس في تصريحات للصحفيين: "جهزنا الفريق لكل الخطط الواردة في المباراة، ولكن الحظ لم يحالفنا في التسجيل".

وأضاف: "قدمنا شوطًا ثانيًا مميزًا فعلنا فيه كل شيء، ولم تحتسب لنا ركلة جزاء واضحة وصريحة، وسنحت لنا أكثر من 10 فرص للتسجيل، وفي كرة القدم من يستغل الفرص يفوز، وكنا نفتقد بعض الحلول الهجومية بسبب غياب ألكسندر ميتروفيتش وأيضا نيمار".

وشدد "راجعت تفاصيل المباراة وشاهدت الفرص المحققة، وقلت للاعبين في غرفة تبديل الملابس ارفعوا رؤوسكم لقد فعلتم كل شيء".

وأتم جيسوس "يجب ألا ننسى أن هذا الفريق انتصر في 45 مباراة، ومتأكد أننا سنستمر في تحقيق الانتصارات".

وخسر العين الإماراتي بهدفين لهدف في إياب نصف النهائي في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا الخاص بفريق الهلال.

إلا أن العين تأهل للنهائي بفضل فوزه في الذهاب بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد معقل الفريق الإماراتي.

ليصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 5-4 لصالح العين ويتأهل بذلك إلى النهائي.

وواصل العين إفساد موسم الهلال السعودي وذلك بعدما أضاع عليه فرصة الفوز بلقب آسيا، وهي ثاني بطولة يخسرها الأزرق هذا الموسم بعد البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" في انطلاق الموسم.

وكان العين أوقف سلسلة انتصارات الهلال السعودي هذا الموسم التي وصلت إلى 34 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب قبل أسبوع.

العين تأهل للنهائي منتظرا الفائز من مواجهة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز أولسان بهدف دون رد.

ووصل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ 8 سنوات.

ثنائية فوز الهلال سجلها كل من روبن نيفيز وسالم الدوسري، بينما جاء هدف العين الوحيد عن طريق إريك مينيزيس.

وصعد العين للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعد العين أول فريق حصل على البطولة في مسماها الجديد عام 2003.

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