قائد العين يعتذر لسالم الدوسري عما بدر منه

توجه بندر الأحبابي قائد العين الإماراتي بالاعتذار إلى سالم الدوسري قائد الهلال السعودي عقب المباراة التي جمعت في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأهل العين الإماراتي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعدما أطاح بمنافسه الهلال السعودي من نصف النهائي بمجموع 5-4 في المباراتين.

وقال الأحبابي في تصريحات عبر قنوات SSC: "أعتذر لسالم على ما بدر مني من تصرفات، لأننا في النهاية إخوة".

وأضاف "ما حدث شدة ملعب وأنا فهمت خطأ".

وأكمل "اشتبكت مع سالم الدوسري لأنني ظننت بأنه سيعتدي على زميلي خالد عيسى، الذي كان ساقطا على الأرض، ولكن تبين فيما بعد بأنني مخطئ".

وخسر العين الإماراتي بهدفين لهدف في إياب نصف النهائي في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا الخاص بفريق الهلال.

إلا أن العين تأهل للنهائي بفضل فوزه في الذهاب بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد معقل الفريق الإماراتي.

ليصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 5-4 لصالح العين ويتأهل بذلك إلى النهائي.

وواصل العين إفساد موسم الهلال السعودي وذلك بعدما أضاع عليه فرصة الفوز بلقب آسيا، وهي ثاني بطولة يخسرها الأزرق هذا الموسم بعد البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" في انطلاق الموسم.

وكان العين أوقف سلسلة انتصارات الهلال السعودي هذا الموسم التي وصلت إلى 34 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب قبل أسبوع.

العين تأهل للنهائي منتظرا الفائز من مواجهة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز أولسان بهدف دون رد.

ووصل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ 8 سنوات.

ثنائية فوز الهلال سجلها كل من روبن نيفيز وسالم الدوسري، بينما جاء هدف العين الوحيد عن طريق إريك مينيزيس.

وصعد العين للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعد العين أول فريق حصل على البطولة في مسماها الجديد عام 2003.