بيلد: بايرن قد يتم اتفاقه مع رانجنيك هذا الأسبوع

ذكرت جريدة بيلد أن نادي بايرن ميونيخ استقر على رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا من أجل قيادة الفريق الموسم المقبل وخلافة توماس توخيل.

وأعلن النادي البافاري منذ فترة انفصاله عن توماس توخيل المدير الفني الحالي للفريق في نهاية الموسم الجاري.

وأفاد التقرير أن إدارة بايرن عقدت اجتماعا مع رانجنيك في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أنه منذ ذلك الحين والمدرب يفكر بشكل مكثف في هذه الخطوة.

ورجح تقرير بيلد أنه من الممكن أن تتم الصفقة هذا الأسبوع إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.

وشدد التقرير على أن كل شيء في بايرن يتجه الآن عن رانجنيك كمدرب جديد للفريق.

وكانت جريدة بيلد قد ذكرت يوم الثلاثاء أن نادي بايرن ميونيخ يفاضل بين اسمين في عالم التدريب من أجل اختيار أحدهما لخلافة توماس توخيل الذي سيرحل بنهاية الموسم.

وأوضح التقرير أن بايرن دخل في مرحلة جديدة من عملية البحث عن خليفة توخيل، بوجود مرشحين اثنين فقط في الوقت الحالي.

المرشحان هما رالف رانجنيك مدرب منتخب النمسا وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا.

لكن أستون فيلا أعلن بعدها بساعات تمديد عقد إيمري.

وكان رانجنيك قد قال قبل أسابيع، في تصريحات لقناة SPORT1 الألمانية: "هل تحدثت مع بايرن؟ لا. لماذا يجب أن يحدث ذلك".

وأضاف "أشعر بالراحة مع منتخب النمسا. عقدي يمتد حتى عام 2026".

وأتم مدرب مانشستر يونايتد السابق "أهدافي مع المنتخب النمساوي مستمرة لما بعد بطولة يورو 2024".