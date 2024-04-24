رئيس إنبي: رفضت انتقل قفة وكالوشا للزمالك.. وهذه تفاصيل أزمتي مع الأهلي

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 11:54

كتب : FilGoal

أحمد أمين قفة - إنبي - بلدية المحلة

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه رفض طلب الزمالك بضم الثنائي أحمد أمين "قفة" مهاجم الفريق، وأحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي.

وأوضح الشريعي في تصريحات لـ ام بي سي مصر: "رفضت رحيل قفة حتى لو بـ100 مليون جنيه لأن هذا المركز به ندرة في الدوري، وكذلك رفضت عرض الزمالك لضم كالوشا".

وعن صفقة انتقال زياد كمال، قال رئيس إنبي: "عقد اللاعب مع إنبي 5 سنوات، وانتقل للزمالك مقابل عامين ونصف مقابل 30 مليون جنيه مقسمين وفقا للتالي 5 مليون للستة أشهر الأولى، و10 ملايين جنيه في السنة الثانية، و15 مليون جنيه في السنة الثالثة".

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وأكمل: "لو تمت صفقة زياد كمال كبيع لكانت الصفقة تصل لـ40 أو 50 مليون جنيه، ولولا وجود حسين لبيب رئيس الزمالك لما نجحت الصفقة".

وعن أزمة ما بعد مواجهة الأهلي وإنبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، علق الشريعي: "محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي رحل عقب مباراة إنبي والأهلي دون تبادل السلام في المقصورة معي.. أعتقد أنه تصرف لا إرادي ربما النتيجة فاجأتهم".

وأكمل حديثه عن الأهلي: "الأهلي هو أفضل نادي ينتقل إليه لاعبو إنبي، نظرا لمشاركاته في كأس العالم للأندية وإفريقيا وبالتالي هناك نسبة من إعادة البيع، ونظرا لذلك لن أغالي في طلباتي المادية للأهلي".

واختتم: "أتممت صفقة ضم زياد طارق من الأهلي، وانتقال زياد كمال للزمالك، وفقا لرؤية اللجنة الفنية ودون علم تامر مصطفى المدير الفني لإنبي".

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