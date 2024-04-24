NBA - تمبرولفز يقترب من نصف نهائي الغرب.. ومافريكس يعادل كليبرز

اقترب مينيسوتا تمبرولفز من بلوغ نصف نهائي القسم الغربي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA حين حقق فوزه الثاني في السلسلة على ضيفه فينيكس صنز.

وانتصر تمبرولفر على صنز 105-93.

وتفوق مينيسوتا بفضل جايدن ماكدانيالز الذي سجل 25 نقطة، كما أضاف رودي جوبير وايك كونلي 18 نقطة لكل منهما.

وأصبح مينيسوتا بحاجة لفوزين من المباريات الـ5 المتبقية حتى يبلغ نصف نهائي الغرب.

في القسم الغربي أيضا، قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس للفوز على لوس أنجلوس كليبرز 96-93 ليعادل السلسلة 1-1.

وسجل دونيشيتش 32 نقطة، ومرر 9 كرات حاسمة، فيما سجل كايري إرفينج 23 نقطة.

🏀ملخص مباراة مينيسوتا تمبروولفز 105-93 فينيكس صنز | الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة#الدوري_الأمريكي_للمحترفين#NBAPlayoffs | #NBA pic.twitter.com/rKYK8iSLWp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2024

أما في القسم الشرقي، فقد نجح إنديانا بايسرز في الفوز على أرض ميلووكي باكس بنتيجة 125-108 لتتعادل السلسلة 1-1.

وتألق الكاميروني باسكال سياكام حين سجل 37 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة و11 متابعة.

بالإضافة إلى مايلز تيرنر الذي سجل 22 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

🏀 ملخص مباراة إنديانا بايسرز 125-108 ميلووكي باكس | الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة#الدوري_الأمريكي_للمحترفين#NBAPlayoffs | #NBA pic.twitter.com/TFjnB1wRmB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 24, 2024

ويتأهل إلى الدور التالي من مرحلة الإقصائيات الفريق الذي يفوز بـ4 مباريات قبل منافسه من أصل سبع ممكنة.