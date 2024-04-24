NBA - تمبرولفز يقترب من نصف نهائي الغرب.. ومافريكس يعادل كليبرز

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 11:49

كتب : FilGoal

لوكا دونشيتش - دالاس مافريكس

اقترب مينيسوتا تمبرولفز من بلوغ نصف نهائي القسم الغربي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA حين حقق فوزه الثاني في السلسلة على ضيفه فينيكس صنز.

وانتصر تمبرولفر على صنز 105-93.

وتفوق مينيسوتا بفضل جايدن ماكدانيالز الذي سجل 25 نقطة، كما أضاف رودي جوبير وايك كونلي 18 نقطة لكل منهما.

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وأصبح مينيسوتا بحاجة لفوزين من المباريات الـ5 المتبقية حتى يبلغ نصف نهائي الغرب.

في القسم الغربي أيضا، قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس للفوز على لوس أنجلوس كليبرز 96-93 ليعادل السلسلة 1-1.

وسجل دونيشيتش 32 نقطة، ومرر 9 كرات حاسمة، فيما سجل كايري إرفينج 23 نقطة.

أما في القسم الشرقي، فقد نجح إنديانا بايسرز في الفوز على أرض ميلووكي باكس بنتيجة 125-108 لتتعادل السلسلة 1-1.

وتألق الكاميروني باسكال سياكام حين سجل 37 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة و11 متابعة.

بالإضافة إلى مايلز تيرنر الذي سجل 22 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

ويتأهل إلى الدور التالي من مرحلة الإقصائيات الفريق الذي يفوز بـ4 مباريات قبل منافسه من أصل سبع ممكنة.

NBA دالاس مافريكس مينيسوتا تمبرولفز
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