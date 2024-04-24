اسكواش - فرج: اسألوا كريم درويش عن سر التأهل لـ 10 نهائيات.. ومواجهة الشوربجي كابوس

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 11:07

كتب : FilGoal

علي فرج - اسكواش

لا يعلم علي فرج المصنف الأول عالميا في رياضة الاسكواش سرا محددا لتألقه هذا الموسم والوصول إلى النهائي 10 مرات.

وتغلب علي فرج على محمد الشوربجي صاحب الجنسية الإنجليزية في ربع نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش، وحسم تأهله إلى نصف النهائي.

وقال علي فرج عقب تأهله: "في الحقيقة لا أعلم سر وصولي إلى 10 نهائيات هذا الموسم، يمكنكم سؤال مدربي كريم درويش فهو من يوجهني وعندما يصيبني الغرور مثل أي شخص يعلم جيدا كيفية التعامل مع ذلك وعندما أقسو على نفسي يتعامل بنجاح أيضا".

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وأضاف فرج "الفضل أيضا يعود قبل أي شيء إلى عائلتي والدي ووالدتي وزوجتي فهم من يدعمونني بشكل متواصل".

ولعب علي فرج هذا الموسم 10 بطولات مختلفة ونجح في تحقيق رقم قياسي بالوصول إلى نهائي كافة البطولات.

أما عن تأهله لنصف النهائي فأوضح "فخور جدا بما قدمته وفوزي بالشوط الأول ساعدني كثيرا على تطبيق خطتي والفوز بالمباراة".

وشدد "محمد الشوربجي من اللاعبين المميزين وكان المصنف الأول عالميا لفترة طويلة جدا ولديه الكثير من الخبرات لكنه للأسف تراجع في التصنيف ولذلك واجهته في ربع النهائي".

وتابع "مواجهة محمد الشوربجي في ربع النهائي كابوس لأي لعب وأمر صعب جدا ولكن الحمد لله في النهاية نجحت في التأهل لنصف النهائي".

واختتم فرج تصريحاته "نعاني من ضغط البطولات وأحيانا يؤثر ذلك على الحالة العاطفية للاعب وعدم قدرته على تقديم المزيد أكثر من التأثير البدني، ولكن في النهاية لدي فريق عمل أتعامل معه لتفادي ذلك".

ويلعب علي فرج أمام مواطنه طارق مؤمن في نصف نهائي بطولة الجونة للاسكواش مساء غدا الخميس.

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