كرة طائرة - بعمر 39 عاما صلاح أفضل لاعب بـ إفريقيا.. وثلاثي أحمر مُتوج

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 00:48

كتب : محمد سمير

أحمد صلاح - أفضل لاعب بطولة إفريقيا كرة طائرة

حصد أحمد صلاح نجم فريق الأهلي للكرة الطائرة جائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب إفريقيا للأندية للمرة 16 في تاريخه وبفارق عشرة ألقاب عن الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه.

ونجح أحمد صلاح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في البطولة وهو بعمر 39 عاما وقبل أيام من بدء عامه الأربعين.

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وتألق أحمد صلاح مع فريق الأهلي ببطولة إفريقيا التي أقيمت على صالة النادي بمقر الجزيرة.

وتغلب الأهلي على مولودية بوسالم التونسي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية.

كما توج ثلاثي من الأهلي بجوائز الأفضل خلال البطولة بخلاف أحمد صلاح الأفضل في البطولة.

إذ حصد عبد الله عبد السلام جائزة أفضل مُعد، بينما عبد الحليم عبو أفضل حائط صد وعبد الرحمن الحسيني أفضل جناح.

وحسم الأهلي تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالهند في ديسمبر المقبل بعد غياب مقعد إفريقيا منذ 2016، ويشارك الأهلي للمرة الرابعة بمونديال الأندية وكانت المرة الأخيرة في 2015.

وتقام النسخة المقبلة بالهند في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية من مختلف القارات.

كرة طائرة الأهلي أحمد صلاح الأفضل في إفريقيا
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