اسكواش - تأهل فرج ونور الشربيني لنصف نهائي الجونة.. ومؤمن يُقصي بطل بيرو

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 00:21

كتب : محمد سمير

طارق مؤمن - اسكواش

تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا ونور الشربيني المصنفة الأولى عالميا إلى نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

كما أقصى طارق مؤمن، دييجو إلياس لاعب بيرو بعد التألق في ربع النهائي.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية إحدى البطولات الثمانية الكبرى في موسم الاسكواش.

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وتقام البطولة بمركز الجونة الدولي للثقافة والمؤتمرات خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري بتنظيم شركة ievents.

وتغلبت نور الشربيني على زميلتها روان العربي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وبنفس النتيجة نجح علي فرج في التغلب على الإنجليزي محمد الشوربجي.

بينما نجحت البلجيكية تيني جيليس في التأهل بعد الفوز على سلمى هاني بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية.

ونجح طارق مؤمن في التغلب على البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أِشواط دون مقابل.

وكان قد تم نقل المباراة الأخيرة إلى الملعب المغلق لسوء ظروف حالة الملعب الزجاجي بسبب الرطوبة.

وتستأنف مباريات ربع النهائي غدا الأربعاء في المواعيد الآتية:

نوران جوهر × الأمريكية أوليفيا ويفير (6:30 مساء)

كريم عبد الجواد × النيوزلاندي بول كول (7:30 مساء)

نور الطيب × الإنجليزية جيورجينا كينيدي (8:30 مساء)

مصطفى عسل × علي أبو العينين (9:30 مساء)

وكان الثنائي علي فرج ونوران جوهر قد حصد لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

وتشارك 22 دولة مختلفة في منافسات البطولة بأكثر من 96 لاعبا مصنفين عالميا.

وتبلغ جوائز بطولة الجونة هذا الموسم إجمالي جوائز مالية بقيمة 350 ألف دولار.

وكان قد تم إدراج بطولة الاسكواش في الأولمبياد عام 2028 بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

اسكواش علي فرج نور الشربيني طارق مؤمن
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