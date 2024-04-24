بوكيتينو: مباراة أرسنال كانت بمثابة إهانة لنا.. وكنا ضعفاء وغير عدوانيين

الأربعاء، 24 أبريل 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو

يرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق تشيلسي أن المباراة ضد أرسنال كانت بمثابة الإهانة.

وحقق أرسنال فوزا كبيرا على تشيلسي بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الإمارات في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدير الفني الأرجنتيني لشبكة تي إن تي سبورتس: "أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل غير جيد، استقبلنا الهدف ثم كان من الصعب علينا التعافي".

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وأضاف "لم ننافس أرسنال بالطريقة المطلوبة، وبعد ذلك عندما سجلوا الهدف الثالث كان من السهل على أرسنال السيطرة على المباراة".

وأكمل "أداء سيء لأنه ليس من الجيد أن ترى فريقك يلعب بهذه الطريقة بعد 3 أيام من لعب مباراة رائعة ضد مانشستر سيتي، نشعر اليوم بخيبة أمل من الأداء".

وواصل "ليس من الصعب شرح ما حدث، لقد رأى الجميع أننا لم ننافس منذ بداية المباراة، الفريق كان ضعيفا للغاية".

وشدد "لم نكن عدوانيين ولم نركز في المواقف التي يكون من السهل فيها إيجاد الحل".

وكشف "كنا نتحدث بين الشوطين عن البدء بطريقة مختلفة، لكننا بدأنا بشكل سيء حقا، عندما استقبلنا الهدف الثالث استسلمنا".

وأردف "سمحنا لأرسنال باللعب ومحناهم كل الحرية لخلق الفرص، في بعض أجزاء المباراة كان الأمر بمثابة إهانة".

وأنهى حديثه قائلا: "من الصعب الحديث عن لعبنا في بطولة قارية الموسم المقبل، إذا لعبنا باقي المباريات مثل مواجهة سيتي فسنحقق ذلك، لكن بطريقتنا ضد أرسنال لن نتأهل".

الفوز رفع رصيد أرسنال للنقطة 77 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي لعب مباراتين أقل.

أرسنال تشيلسي الدوري الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو
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