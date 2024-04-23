فلاهوفيتش يوضح حقيقة مفاوضات تشيلسي وسان جيرمان

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 23:55

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

أوضح دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس حقيقة مفاوضات تشيلسي وباريس سان جيرمان للانتقال إلى أحدهما في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المهاجم الصربي لصحيفة ليكيب الفرنسية: "لدي عقد مع يوفنتوس لمدة موسمين آخرين، أنا سعيد جدا هنا".

وأضاف "أريد الفوز ببعض الألقاب الهامة مع يوفنتوس".

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وأتم "مفاوضات تشيلسي وباريس سان جيرمان؟ سمعت هذه الشائعات ولكن لم أكن مهتما حتى بهذه القصص".

ولعب المهاجم البالغ من العمر 24 عاما مع السيدة العجوز 32 مباراة في جميع البطولات خلال الموسم الحالي وسجل 17 هدفا وصنع 3 آخرين.

وتعاقد يوفنتوس مع فلاهوفيتش في يناير 2022 مقابل 83 مليون يورو من فيورنتينا.

وحصل على جائزة هداف كأس إيطاليا موسم 2021-2022 بعدما سجل 4 أهداف.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع يوفنتوس في صيف عام 2026.

وكانت القيمة السوقية لفلاهوفيتش عندما وصل إلى يوفنتوس تبلغ 85 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

لكن الآن هبطت قيمته السوقية إلى 65 مليون يورو.

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