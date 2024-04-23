ليستر على بعد خطوة من العودة للدوري الإنجليزي.. وفرصة كبيرة لتأهل سام مرسي مع إبسويتش

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 23:24

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش

اقترب ليستر سيتي من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على منافسه ساوثامبتون بخمسة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة التي جمعتهما في الجولة 38 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وسجل أهداف ليستر كل من عبد الفتاح إسحاق 3 أهداف "هاتريك" وجيمي فاردي وويلفرد نديدي.

ووصل ليستر للنقطة 94 كمتصدر لجدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب"، ويبتعد عن وصيفه ليدز يونايتد بفارق 4 نقاط، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة.

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بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 84 في المركز الرابع، ولا يزال أمامه فرصة أخرى للتأهل عن طريق الملحق.

موقف سام مرسي

وعلى الجانب الآخر لا يزال فريق إبسويتش تاون الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري سام مرسي ينافس على التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي إبسويتش في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 89 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ولدى إبسويتش فرصة كبيرة في الانفراد بالمركز الثاني إذا انتصر في المباراة المقبلة ضد هال سيتي.

ويتأهل المتصدر والوصيف مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتتنافس الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس على آخر بطاقة المتأهلين للدوري الإنجليزي.

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