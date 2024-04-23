كأس إيطاليا – يوفنتوس يجهض عودة لاتسيو ويتأهل للنهائي في الوقت القاتل

أجهض يوفنتوس عودة منافسه لاتسيو بالرغم من الخسارة بهدفين مقابل في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد انتصر على لاتسيو في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية لاتسيو فالنتين كاستيانوس، بينما أحرز أركاديوش ميليك هدف يوفنتوس الوحيد.

وينتظر يوفنتوس الفائز من فيورنتينا وأتالانتا من أجل مواجهته في نهائي الكأس.

وفاز فيورنتينا على منافسه أتالانتا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

وافتتح كاستيانوس النتيجة في الدقيقة 12 بعد رأسية قوية عقب ركلة ركنية نفذها لويس ألبيرتو.

كاستيلانوس يرتقي ويسجل الهدف الأول للاتسيو في الدقيقة 12#لاتسيو_يوفنتوس #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/Ar7d7TzQur — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2024

وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بعد انفراد تام بماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس ونجح في تسجيل الفرصة في الدقيقة 49.

كاستيلانوس يضيف الهدف الثاني للاتسيو ويتقدم 2-0 على يوفنتوس#لاتسيو_يوفنتوس #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/UZNwjER0Wc — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2024

وأهدر كاستيانوس فرصة اكتمال الريمونتادا في الدقيقة 57 بعدما انفرد ببيرين لكن تمكن الحارس الإيطالي هذه المرة من التصدي.

وجاء هدف ميليك وقتل آمال لاتسيو في الدقيقة 82 بعد عرضية أرضية من تيموثي ويا.

قد يكون هدف الوصول للنهائي.. ميليك يسجل الهدف الأول ليوفنتوس من اللمسة الأولى#لاتسيو_يوفنتوس #كأس_إيطاليا pic.twitter.com/mfUJk9ryTS — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2024

وحافظ يوفنتوس على النتيجة كما هي وتراجع حتى تمكن من إنهاء المباراة لصالحه.