كأس إيطاليا – يوفنتوس يجهض عودة لاتسيو ويتأهل للنهائي في الوقت القاتل

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

أركاديوش ميليك

أجهض يوفنتوس عودة منافسه لاتسيو بالرغم من الخسارة بهدفين مقابل في المباراة التي جمعتهما في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان يوفنتوس قد انتصر على لاتسيو في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية لاتسيو فالنتين كاستيانوس، بينما أحرز أركاديوش ميليك هدف يوفنتوس الوحيد.

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وينتظر يوفنتوس الفائز من فيورنتينا وأتالانتا من أجل مواجهته في نهائي الكأس.

وفاز فيورنتينا على منافسه أتالانتا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل.

وافتتح كاستيانوس النتيجة في الدقيقة 12 بعد رأسية قوية عقب ركلة ركنية نفذها لويس ألبيرتو.

وضاعف اللاعب نفسه النتيجة بعد انفراد تام بماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس ونجح في تسجيل الفرصة في الدقيقة 49.

وأهدر كاستيانوس فرصة اكتمال الريمونتادا في الدقيقة 57 بعدما انفرد ببيرين لكن تمكن الحارس الإيطالي هذه المرة من التصدي.

وجاء هدف ميليك وقتل آمال لاتسيو في الدقيقة 82 بعد عرضية أرضية من تيموثي ويا.

وحافظ يوفنتوس على النتيجة كما هي وتراجع حتى تمكن من إنهاء المباراة لصالحه.

يوفنتوس لاتسيو ميليك كأس إيطاليا
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