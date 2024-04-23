يد - الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس بعد فوز كبير على أولمبيك عنابة

تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بالفوز على أولمبيك عنابة الجزائري.

وسيلعب الأهلي في نصف النهائي مع الترجي التونسي.

الشوط الأول انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 19-13.

وفي الشوط الثاني وسع الأحمر الفارق ليصل إلى 19 هدفا.

وتستضيف مدينة وهران في الجزائر بطولة كأس الكؤوس خلال الفترة من 18 إلى 27 أبريل الجاري.

يشارك 12 فريقا بينهم الأهلي والزمالك في البطولة ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المرحلة التالية من ربع النهائي ولكن بنظام الدور الرئيسي وليس الإقصائي.

إذ يتأهل أول وثاني المجموعة الأولى رفقة أول وثاني المجموعة الثانية لينضموا في مجموعة واحد ويصعد كل منهم بنقاطه أمام منافسه في المجموعة ويلعب مباراتين أمام ثنائي المجموعة الأخرى.

وبنفس الطريق ينضم الثنائي المتأهل من المجموعة الثالثة إلى ثنائي المجموعة الرابعة.

وبعد نهاية مرحلة الدور الرئيسي يتأهل أول وثاني كل من مجموعتين الدور الرئيسي إلى نصف النهائي بنظام خروج المغلوب.