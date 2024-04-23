أبطال آسيا - العين يكمل ما بدأ في الإمارات ويعود من السعودية بتأهل للنهائي أمام الهلال

تأهل العين الإماراتي إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بعدما أطاح بمنافسه الهلال السعودي من نصف النهائي.

وخسر العين الإماراتي بهدفين لهدف في إياب نصف النهائي في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا الخاص بفريق الهلال.

إلا أن العين تأهل للنهائي بفضل فوزه في الذهاب بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بملعب هزاع بن زايد معقل الفريق الإماراتي.

ليصبح نتيجة مباراتي الذهاب والعودة 5-4 لصالح العين ويتأهل بذلك إلى النهائي.

وواصل العين إفساد موسم الهلال السعودي وذلك بعدما أضاع عليه فرصة الفوز بلقب آسيا، وهي ثاني بطولة يخسرها الأزرق هذا الموسم بعد البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" في انطلاق الموسم.

وكان العين أوقف سلسلة انتصارات الهلال السعودي هذا الموسم التي وصلت إلى 34 مباراة متتالية، وذلك بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب قبل أسبوع.

العين تأهل للنهائي منتظرا الفائز من مواجهة يوكوهاما إف مارينوس الياباني وأولسان الكوري الجنوبي، وانتهت مباراة الذهاب بينهما بفوز أولسان بهدف دون رد.

ووصل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا لأول مرة منذ 8 سنوات.

ثنائية فوز الهلال سجلها كل من روبن نيفيز وسالم الدوسري، بينما جاء هدف العين الوحيد عن طريق إريك مينيزيس.

وصعد العين للمرة الرابعة في تاريخه إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويعد العين أول فريق حصل على البطولة في مسماها الجديد عام 2003.

مباراة مثيرة

شهدت المباراة إلغاء أكثر من هدف بداعي التسلل أو حدوث خطأ قبل التسجيل مباشرة.

وحصل ميشيل على ضربة جزاء في وقت مبكر للغاية في الدقيقة الثانية من المباراة وأكدت تقنية الفيديو صحتها ونفذها نيفيز وسجلها لصالح الهلال.

ولم ينتظر العين كثيرا حتى تمكن من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 12 من إيريك يورجينس بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى.

وضرب مدافع العين قائم فريقه بطريقة غريبة عن طريق كرة رأسية في الدقيقة 23.

وحصل العين على ركلة جزاء في الدقيقة 41 بعد خطأ من حسن التمبكتي، لكن عدل الحكم قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو وألغاها.

وأهدر الدوسري فرصة خطيرة بعدما سدد الكرة أعلى المرمى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع.

وأصلح الدوسري الخطأ وتمكن من إحراز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 51 بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وكاد أن ينهي العين آمال الهلال بعد تسجيل هدف التعادل ولكن لم يتحتسب بداعي التسلل في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 86 أنقذ خالد عيسى مرمى العين بعد تصدي رائع لتسديدة ميشيل.

وللمرة الثانية كان العين قريبا من قتل الهلال إذ سجل هدفا في الدقيقة 88 ولكن لم يحتسب بسبب خطأ على لاعب العين.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليتأهل العين إلى نهائي البطولة رغم الخسارة.