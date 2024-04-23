كرة طائرة - إلى كأس العالم للأندية.. الأهلي يتوج بلقب إفريقيا للمرة 16 في تاريخه

توج فريق الأهلي لرجال الكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا للمرة 16 في تاريخ الفريق بعد التغلب على مولودية بوسالم التونسي في النهائي.

وفاز الأهلي على مولودية بوسالم بنتيجة 3-0 في مجموع الأشواط.

وجاءت نتائج الأشواط 25-21، و25-17، 25-18 لصالح الأهلي.

وأقيمت النسخة الحالية من بطولة إفريقيا للكرة الطائرة على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

وحسم الأهلي تأهله إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالهند في ديسمبر المقبل بعد غياب مقعد إفريقيا منذ 2016، ويشارك الأهلي للمرة الرابعة بمونديال الأندية وكانت المرة الأخيرة في 2015.

وأظهر الأهلي تفوقه في المباراة منذ البداية وكان صاحب التقدم في الأشواط الثلاثة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 16 لقبا من بطولة إفريقيا ليوسع الفارق إلى 10 ألقاب مع الصفاقسي التونسي أقرب منافسيه صاحب الستة ألقاب.

وتقام النسخة المقبلة بالهند في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية من مختلف القارات.

وبعدما حجز الأهلي مقعده في بطولة كأس العالم للأندية لكرة الطائرة إليكم تفاصيل البطولة:

تقام في الهند خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل.

يشارك فيها 10 أندية من مختلف القارات.

وحسمت الفرق الآتية تأهلها:

المستضيف: كاليكوت هيروز الهندي.

بطل إفريقيا: الأهلي.

بطل أمريكا الجنوبية: سادا كروزيرو البرازيلي.

وصيف أمريكا الجنوبية: سيوداد الأرجنتيني.

بطل أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي.

وصيف أوروبا: ياسترزبسكي فيجل البولندي / إيتاس ترينتينو الإيطالي.

بطل آسيا - وصيف آسيا.