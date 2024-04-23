إلى المركز الثاني.. المصري يكرر فوزه على فاركو

حقق المصري الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي المصري في المباراة كل من محمد الشامي وميدو جابر، بينما أحرز عمرو موسى هدف فاركو بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 31 في المركز الثاني بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 12 في المركز الـ 16.

التشكيل

عاد صلاح محسن لتشكيل المصري الأساسي، بينما قاد سيف تيري هجوم فاركو.

صلاح محسن يقود الهجوم ضد فاركو.. وقناوي وزدام أساسيان بتشكيل المصري في مواجهة فاركو 🟢🦅📋#في_الدوري pic.twitter.com/0CrbUODDcD — FilGoal (@FilGoal) April 23, 2024

أحداث المباراة

المصري بادر بالهجوم مبكرا وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد لمسة يد على محمود عماد.

وسجل ميدو جابر الهدف من ركلة الجزاء بنجاح.

وأنقذ عزمي غومة فرصة الهدف الثاني للمصري من على خط المرمى.

وتألق محمود جاد في التصدي لتسديدة قوية من سيف تيري.

في الشوط الثاني وبعد خمس دقائق من بدايته احتسب الحكم ركلة جزاء لفاركو على صلاح محسن بعد تدخل مع وليد فرج.

لم يتمكن عمرو جمال من ترجمة ركلة الجزاء بشكل صحيح وسدد الكرة فوق المرمى.

وبعد ثلاث دقائق سجل المصري الهدف الثاني عن طريق محمد الشامي مستغلا تمريرة رائعة من ميدو جابر.

ومنعت العارضة هدف تقليص الفارق لفاركو في الدقيقة 77 عن طريق سيف تيري.

وسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 95 بالخطأ عن طريق عمرو موسى في مرماه بعد ان اصطدمت الكرة في وجهه وارتدت في الشباك عقب محاولة كريم العراقي لإبعادها عن المرمى.

وحصل محمد الشامي على جائزة رجل المباراة.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة يوم الأحد المقبل 28 إبريل ضد الداخلية، بينما سيلعب فاركو ضد سيراميكا كليوباترا.