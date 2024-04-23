إلى المركز الثاني.. المصري يكرر فوزه على فاركو

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

المصري

حقق المصري الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي المصري في المباراة كل من محمد الشامي وميدو جابر، بينما أحرز عمرو موسى هدف فاركو بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد المصري للنقطة 31 في المركز الثاني بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 12 في المركز الـ 16.

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التشكيل

عاد صلاح محسن لتشكيل المصري الأساسي، بينما قاد سيف تيري هجوم فاركو.

أحداث المباراة

المصري بادر بالهجوم مبكرا وتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية بعد لمسة يد على محمود عماد.

وسجل ميدو جابر الهدف من ركلة الجزاء بنجاح.

وأنقذ عزمي غومة فرصة الهدف الثاني للمصري من على خط المرمى.

وتألق محمود جاد في التصدي لتسديدة قوية من سيف تيري.

في الشوط الثاني وبعد خمس دقائق من بدايته احتسب الحكم ركلة جزاء لفاركو على صلاح محسن بعد تدخل مع وليد فرج.

لم يتمكن عمرو جمال من ترجمة ركلة الجزاء بشكل صحيح وسدد الكرة فوق المرمى.

وبعد ثلاث دقائق سجل المصري الهدف الثاني عن طريق محمد الشامي مستغلا تمريرة رائعة من ميدو جابر.

ومنعت العارضة هدف تقليص الفارق لفاركو في الدقيقة 77 عن طريق سيف تيري.

وسجل فاركو هدفه الوحيد في الدقيقة 95 بالخطأ عن طريق عمرو موسى في مرماه بعد ان اصطدمت الكرة في وجهه وارتدت في الشباك عقب محاولة كريم العراقي لإبعادها عن المرمى.

وحصل محمد الشامي على جائزة رجل المباراة.

وسيلعب المصري مباراته المقبلة يوم الأحد المقبل 28 إبريل ضد الداخلية، بينما سيلعب فاركو ضد سيراميكا كليوباترا.

المصري فاركو الدوري المصري الممتاز
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