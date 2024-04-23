قائمة بيراميدز - رمضان صبحي على رأس اختيارات مواجهة البنك الأهلي
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 20:54
كتب : FilGoal
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي.
رمضان صبحي
النادي : بيراميدز
ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 19 للدوري المصري.
وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:
المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر
الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمود مرعي
الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى
خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي
ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.
نرشح لكم
إلى المركز الثاني.. المصري يكرر فوزه على فاركو الشناوي والشحات وإمام وديانج يشاركون في تدريبات الأهلي الجماعية انتهت الدوري - فاركو (1)-(2) المصري سموحة يكتسح بلدية المحلة برباعية في مباراة تأجلت 30 دقيقة انتظام زيزو وعمر جابر في تدريبات الزمالك الجماعية تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم ضد فاركو.. وقناوي وزدام أساسيان الزمالك يعلن إصابة محمد صبحي بتمزق في العضلة الضامة انتهت الدوري المصري - سموحة (4)-(0) بلدية المحلة