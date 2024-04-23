قائمة بيراميدز - رمضان صبحي على رأس اختيارات مواجهة البنك الأهلي

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 20:54

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويحل البنك الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل من الجولة 19 للدوري المصري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالآتي:

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المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمود مرعي

الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - إسلام عيسى

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي - فخري لاكاي

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ15 برصيد 18 نقطة.

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