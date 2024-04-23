انتهت كأس إيطاليا - لاتسيو (2)-(1) يوفنتوس.. الضيوف إلى النهائي
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 20:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاتسيو ضد منافسه يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس بهدفين دون رد.
لمتابعة المباراة من هنا
----------------------------
انتهت
ق 82: جووووول أركاديوش ميليك بعد عرضية أرضية من تيموثي ويا.
ق 57: كاستيانوس يهدر فرصة تسجيله الهاتريك وإكمال الريمونتادا إذ أهدر انفرادا تاما.
ق 49: جووووول كاستيانوس بعد انفراد بماتيا بيرين حارس يوفنتوس.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 12: جووووول فالنتين كاستيانوس من رأسية عقب ركلة ركنية نفذها لويس ألبيرتو.
بداية المباراة
نرشح لكم
بوكيتينو: مباراة أرسنال كانت بمثابة إهانة لنا.. وكنا ضعفاء وغير عدوانيين فلاهوفيتش يوضح حقيقة مفاوضات تشيلسي وسان جيرمان ليستر على بعد خطوة من العودة للدوري الإنجليزي.. وفرصة كبيرة لتأهل سام مرسي مع إبسويتش كأس إيطاليا – يوفنتوس يجهض عودة لاتسيو ويتأهل للنهائي في الوقت القاتل بعد منافسة ليفربول.. سكاي: تطور جديد في مفاوضات وست هام مع أموريم تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وكييزا يقودان الهجوم ضد لاتسيو يبقى أم يرحل؟ جوريتسكا يتحدث عن مستقبله مع بايرن ميونيخ لم يخرج من هولندا أبدا.. سكاي: ليفربول يفاوض مدرب فينورد