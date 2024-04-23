انتهت كأس إيطاليا - لاتسيو (2)-(1) يوفنتوس.. الضيوف إلى النهائي

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

ويستون مكيني - يوفنتوس ضد لاتسيو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة لاتسيو ضد منافسه يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز يوفنتوس بهدفين دون رد.

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انتهت

ق 82: جووووول أركاديوش ميليك بعد عرضية أرضية من تيموثي ويا.

ق 57: كاستيانوس يهدر فرصة تسجيله الهاتريك وإكمال الريمونتادا إذ أهدر انفرادا تاما.

ق 49: جووووول كاستيانوس بعد انفراد بماتيا بيرين حارس يوفنتوس.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 12: جووووول فالنتين كاستيانوس من رأسية عقب ركلة ركنية نفذها لويس ألبيرتو.

بداية المباراة

يوفنتوس لاتسيو كأس إيطاليا كييزا
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