بعد منافسة ليفربول.. سكاي: تطور جديد في مفاوضات وست هام مع أموريم

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 20:34

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تطور جديد في مفاوضات نادي وست هام مع روبن أموريم المدير الفني لـ سبورتينج لشبونة.

ويتعرض ديفيد مويس مدرب وست هام لهجوم شديد من قبل جماهير فريقه بسبب النتائج غير المرضية لهم.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن بعد المحادثات الأولية بين المدرب البرتغالي ووست هام فمن المرجح عدم رؤيته يدرب الفريق الموسم المقبل.

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وحسب الشبكة فمن غير المتوقع أن تتطور المحادثات بين الطرفين وبالتالي تنهار المفاوضات.

ويحتل وست هام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

رد أموريم

ورد أموريم في وقت سابق على اقترابه من خلافة يورجن كلوب في ليفربول في تصريحات للصحفيين: "لم اجتمع مع مسؤولي ليفربول في أي مقابلة، ولا يوجد اتفاق، كل هذا غير صحيح".

وشدد أموريم "أنا مدرب لشبونة وأريد الفوز هنا ولم أقابل أي ناد ولم يتم الاتفاق على أي شيء".

واختتم تصريحاته بشكل قاطع "أتمنى التوقف عن استجوابي بشأن مستقبلي وهذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن ذلك".

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي سبورتينج لشبونة روبن أموريم
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