تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وكييزا يقودان الهجوم ضد لاتسيو
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفري يوفنتوس تشكيل فريقه ضد منافسه لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب نصف النهائي من كأس إيطاليا.
فيديريكو كييزا
النادي : يوفنتوس
ويغيب فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس عن التشكيل الأساسي ويبدأ ماتيا بيرين بدلا منه.
حراسة المرمى: ماتيا بيرين
خط الدفاع: دانيلو – جيلسون بريمير – أليكس ساندرو
خط الوسط: أندريا كامبياسو - وستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – فيديريكو كييزا
وفاز يوفنتوس على لاتسيو بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.
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