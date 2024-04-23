تشكيل يوفنتوس – فلاهوفيتش وكييزا يقودان الهجوم ضد لاتسيو

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 20:17

كتب : FilGoal

فيديريكو كييزا - يوفنتوس - أودينيزي

أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفري يوفنتوس تشكيل فريقه ضد منافسه لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب نصف النهائي من كأس إيطاليا.

ويغيب فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس عن التشكيل الأساسي ويبدأ ماتيا بيرين بدلا منه.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

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خط الدفاع: دانيلو – جيلسون بريمير – أليكس ساندرو

خط الوسط: أندريا كامبياسو - وستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش – فيديريكو كييزا

وفاز يوفنتوس على لاتسيو بهدفين دون رد في مباراة الذهاب.

يوفنتوس لاتسيو كأس إيطاليا كييزا
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