انتهت أبطال آسيا - الهلال (2)-(1) العين.. تأهل الضيوف للنهائي

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

الهلال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد منافسه العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز العين 4-2.

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انتهت

إلغاء الهدف بعد خطأ من لاعب العين

ق 88: جوووووول من العين بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق 86: خالد عيسى ينقذ العين من تسديدة ميشل

الحكم يعود إلى تقنية الفيديو وتؤكد صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف.

ق 72: جوووول للعين ولكن تم احتسابه تسلل.

ق 51: جووووول الدوسري بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: سالم الدوسري يهدر فرصة خطيرة.

ق 43: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 41: ضربة جزاااء للعين بعد خطأ من حسن التمبكتي.

ق: 23: بغرابة شديدة مدافع العين يضرب قائم مرمى فريقه بكرة رأسية.

ق 12: جووووول التعادل من إيريك يورجينس بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى.

ق 4: جوووول روبن نيفيز من ركلة جزاء.

ق 3: تقنية الفيديو نؤكد صحة ضربة الجزاء.

ق 2: ضربة جزاء للهلال عن طريق ميشيل

بداية المباراة

الهلال العين دوري أبطال آسيا مالكوم
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