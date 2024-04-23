انتهت أبطال آسيا - الهلال (2)-(1) العين.. تأهل الضيوف للنهائي
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 19:52
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الهلال ضد منافسه العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانتهت مباراة الذهاب بفوز العين 4-2.
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انتهت
إلغاء الهدف بعد خطأ من لاعب العين
ق 88: جوووووول من العين بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق 86: خالد عيسى ينقذ العين من تسديدة ميشل
الحكم يعود إلى تقنية الفيديو وتؤكد صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف.
ق 72: جوووول للعين ولكن تم احتسابه تسلل.
ق 51: جووووول الدوسري بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: سالم الدوسري يهدر فرصة خطيرة.
ق 43: إلغاء ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
ق 41: ضربة جزاااء للعين بعد خطأ من حسن التمبكتي.
ق: 23: بغرابة شديدة مدافع العين يضرب قائم مرمى فريقه بكرة رأسية.
ق 12: جووووول التعادل من إيريك يورجينس بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بقدمه اليمنى.
ق 4: جوووول روبن نيفيز من ركلة جزاء.
ق 3: تقنية الفيديو نؤكد صحة ضربة الجزاء.
ق 2: ضربة جزاء للهلال عن طريق ميشيل
بداية المباراة