الشناوي والشحات وإمام وديانج يشاركون في تدريبات الأهلي الجماعية

عاد رباعي الأهلي محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانج للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وشهدت تدريبات الأهلي الجماعية مشاركة الشحات والشناوي إمام عاشور وأليو ديانج في الفقرة البدنية وأيضا تقسيمة كرة القدم بشكل طبيعي.

وأكد أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في الأهلي على جاهزية الرباعي للمشاركة بشكل طبيعي مع الفريق بعد نهاية العلاج والتأهيل.

وشارك حسين الشحات في التدريبات مرتديا واقي الوجه، وذلك بعد خضوعه لجراحه في الوجه.

كما أدى الثنائي مروان عطية وياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية قوية استعدادا للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي يوم الجمعة المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع مازيمبي في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي.