يبقى أم يرحل؟ جوريتسكا يتحدث عن مستقبله مع بايرن ميونيخ

تحدث ليون جوريتسكا لاعب بايرن ميونيخ عن مستقبله رفقة فريقه.

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني 2026 ولا توجد تقارير عن تمديد عقده.

وقال اللاعب البالغ من العمر 29 عاما لصحيفة بيلد: "من وجهة نظري كل شيء واضح، عقدي يمتد حتى 2026".

وأتم "لا يوجد أي سبب للتفكير في الرحيل من بايرن خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية التي تؤكد أن جوريتسكا وزميله سيرجي جنابري سيرحلان من الفريق الصيف القادم في حال تولي يوليان ناجلسمان تدريب الفريق.

فشل التعاقد مع ناجلسمان

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم من قبل تمديد تعاقد يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب لينتهي بنهاية كأس العالم 2026.

وكانت تقارير إخبارية في وقت سابق قد أشارت إلى رغبة نادي بايرن ميونيخ في إعادة ناجلسمان لتدريب الفريق مرة أخرى بعد منافسات يورو 2024 المقبلة.

وأكد هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ تلك التقارير إذ اعترف في وقت سابق أن ناديه يتفاوض مع ناجلسمان من أجل العودة لقيادة الفريق.

وقال هاينر في تصريحات نشرتها جريدة بيلد: "لا أعرف متى سيتخذ ناجلزمان قراره بشأن تدريب بايرن".

وأضاف "بقدر ما أعرف، فإن الاتحاد الألماني لكرة القدم مهتم باستمراره أيضًا. سنرى".

وأتم "لقد قال ماكس إيبرل مدير النادي إننا نجري بالفعل مناقشات مع عدد قليل من المرشحين".

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن قرار تشابي ألونسو بالبقاء مع فريق باير ليفركوزن، لمدة موسم آخر، وضع إدارة بايرن في أزمة والتي كانت تنوي التعاقد مع النجم الإسباني لتدريب الفريق.

ونجح ناجلسمان في إعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح في توقف مارس الماضي، حيث نجح في الفوز على حساب فرنسا وهولندا، وسط أداء مبهر للمانشافت.