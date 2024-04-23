تشكيل أبطال آسيا – الدوسري يقود الهلال.. ورحيمي في هجوم العين
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:49
كتب : FilGoal
أعلن خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه العين الإماراتي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
سالم الدوسري
النادي : الهلال
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد – حسن التمبكتي – علي البليهي – ياسر الشهراني
خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – ميشيل
خط الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – صالح الشهري
وعلى الجانب الآخر أعلن هيرنان كريسبو المدير الفني للعين تشكيل فريقه.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: خالد عيسى
خط الدفاع: إيريك جورجينس – خالد الهاشمي – بندر الأحبابي – كوامي أوتون
خط الوسط: يونج وو بارك – يحيى نادر – أحمد برمان
خط الهجوم: أليخاندرو روميرو - سفيان رحيمي – ماتياس بالاسيوس
وانتهت مباراة الذهاب بفوز العين بأربعة أهداف مقابل هدفين.