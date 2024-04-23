تشكيل أبطال آسيا – الدوسري يقود الهلال.. ورحيمي في هجوم العين

يوكوهاما يتأهل لملاقاة العين في نهائي دوري أبطال آسيا

بعد 10 أشهر بدون ناد.. فدائي المصري والاتحاد السابق إلى الدوري القطري

أبطال آسيا - العين يكمل ما بدأ في الإمارات ويعود من السعودية بتأهل للنهائي أمام الهلال

انتهت أبطال آسيا - الهلال (2)-(1) العين.. تأهل الضيوف للنهائي

جيسوس يعيد بونو ويستبعد كوليبالي من مواجهة العين في نصف نهائي أبطال آسيا

كريسبو: الثأر من السباعية؟ الأهم في كرة القدم أن تستعد لليلة كبيرة

جيسوس: أعد جماهيرنا بالعودة في النتيجة ضد العين بالرياض

ثأر كريسبو أوقف سلسلة الزعيم.. العين ينتصر برباعية على الهلال في دوري أبطال آسيا