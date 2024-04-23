سموحة يكتسح بلدية المحلة برباعية في مباراة تأجلت 30 دقيقة

اكتسح سموحة ضيفه بلدية المحلة برباعية نظيفة في الجولة 19 من الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وتأخر انطلاق المباراة 30 دقيقة، بعد قرار لجنة المسابقات، بسبب انقطاع الكهربا والمياه ما أربك حسابات الفريقين.

ورفع سموحة رصيده لـ25 نقطة نفس رصيد مودرن فيوتشر والجونة، في المركز السابع من 18 مباراة، في المقابل بقي بلدية المحلة في المركز 14 بجدول تريتب الدوري برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

أحرز رباعية سموحة عمرو قلاوة في الدقيقة 33، وجاسيتيس آرثر في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بثنائية.

وفي الشوط الثاني، أضاف حسام حسن الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يختتم جونيور أجايي أهداف فريقه في الدقيقة 79.

هدف عمرو قلاوة جاء من رأسية، بعد ركلة ركنية نفذها إسلام جابر.

وأضاف المدافع جاسيتيس آرثر الهدف الثاني بنفس الطريقة عن طريق رأسية بعد ركلة ثابتة نفذها متولي كناريا.

وجاء سموحة حسام حسن بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة مباشرة في المرمى.

واختتم جونيور أجايي الأهداف في الدقيقة 82 من اللمسة الأولى بعد نزوله بديلاً في الدقيقة 79، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها بيساره في شباك بلدية المحلة.