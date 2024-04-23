سموحة يكتسح بلدية المحلة برباعية في مباراة تأجلت 30 دقيقة

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:34

كتب : FilGoal

مباراة سموحة وبلدية المحلة في الدوري

اكتسح سموحة ضيفه بلدية المحلة برباعية نظيفة في الجولة 19 من الدوري المصري، والتي أقيمت على استاد الإسكندرية.

وتأخر انطلاق المباراة 30 دقيقة، بعد قرار لجنة المسابقات، بسبب انقطاع الكهربا والمياه ما أربك حسابات الفريقين.

ورفع سموحة رصيده لـ25 نقطة نفس رصيد مودرن فيوتشر والجونة، في المركز السابع من 18 مباراة، في المقابل بقي بلدية المحلة في المركز 14 بجدول تريتب الدوري برصيد 19 نقطة من 18 مباراة.

أخبار متعلقة:
عودة قوية لـ الشيخ وأجايي.. الإسماعيلي ينتصر على سموحة بثنائية قاتلة أحمد سامي لـ في الجول: فوجئنا بانقطاع المياة والكهرباء قبل خوض مواجهة بلدية المحلة رئيس إنبي: لا أستطيع التعامل مع المسابقات وعامر حسين.. ولدينا مستندات تحدث ضجة كبيرة

أحرز رباعية سموحة عمرو قلاوة في الدقيقة 33، وجاسيتيس آرثر في الدقيقة 43، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بثنائية.

وفي الشوط الثاني، أضاف حسام حسن الهدف الثالث في الدقيقة 49، قبل أن يختتم جونيور أجايي أهداف فريقه في الدقيقة 79.

هدف عمرو قلاوة جاء من رأسية، بعد ركلة ركنية نفذها إسلام جابر.

وأضاف المدافع جاسيتيس آرثر الهدف الثاني بنفس الطريقة عن طريق رأسية بعد ركلة ثابتة نفذها متولي كناريا.

وجاء سموحة حسام حسن بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة مباشرة في المرمى.

واختتم جونيور أجايي الأهداف في الدقيقة 82 من اللمسة الأولى بعد نزوله بديلاً في الدقيقة 79، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سددها بيساره في شباك بلدية المحلة.

سموحة بلدية المحلة الدوري
نرشح لكم
الشناوي والشحات وإمام وديانج يشاركون في تدريبات الأهلي الجماعية استراحة الدوري - فاركو (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول انتظام زيزو وعمر جابر في تدريبات الزمالك الجماعية تشكيل المصري – صلاح محسن يقود الهجوم ضد فاركو.. وقناوي وزدام أساسيان الزمالك يعلن إصابة محمد صبحي بتمزق في العضلة الضامة انتهت الدوري المصري - سموحة (4)-(0) بلدية المحلة التشكيل - ثلاثي هجومي لـ سموحة.. وحسام أشرف أساسي مع بلدية المحلة أحمد سامي لـ في الجول: فوجئنا بانقطاع المياة والكهرباء قبل خوض مواجهة بلدية المحلة
أخر الأخبار
مباشر أبطال آسيا - الهلال ضد العين 8 دقيقة | آسيا
مباشر نهائي إفريقيا للطائرة – الأهلي ضد مولودية بوسالم 15 دقيقة | كرة طائرة
الشناوي والشحات وإمام وديانج يشاركون في تدريبات الأهلي الجماعية 37 دقيقة | الدوري المصري
يبقى أم يرحل؟ جوريتسكا يتحدث عن مستقبله مع بايرن ميونيخ 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل أبطال آسيا – الدوسري يقود الهلال.. ورحيمي في هجوم العين ساعة | آسيا
يد – الزمالك يفوز على الأبيار الجزائري ويتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس ساعة | كرة يد
استراحة الدوري - فاركو (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
سموحة يكتسح بلدية المحلة برباعية في مباراة تأجلت 30 دقيقة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 2 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 3 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي 4 الكونفدرالية - القرار في يد كاف.. إلغاء مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة واستمرار الأزمة