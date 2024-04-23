انتظام زيزو وعمر جابر في تدريبات الزمالك الجماعية

انتظم أحمد سيد "زيزو" وعمر جابر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتعرض زيزو لإصابة في كاحل القدم تسببت في غيابه عن لقاء الذهاب وتماثل للشفاء وشارك بصورة طبيعية في مران اليوم.

في حين كان يعاني عمر جابر من إصابة بشد في العضلة الضامة مما تسبب في غيابه عن اللقاء السابق، قبل أن ينتظم في مران اليوم.

وينهي أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق اليوم البرنامج التأهيلي الذي خضع له للعلاج من شد في العضلة الخلفية، على أن يشارك في التدريبات الجماعية غدا الأربعاء.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي.