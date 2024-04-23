الزمالك يعلن إصابة محمد صبحي بتمزق في العضلة الضامة

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 18:00

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد صبحي

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد صبحي حارس مرمى الأبيض بتمزق في العضلة الضامة.

محمد صبحي

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح أسامة أن الحارس تحامل على نفسه وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة دريمز الغاني.

ودخل محمد صبحي قائمة بدلاء الزمالك أمام دريمز، وذلك بسبب شكوى محمد عواد من آلام في العضلات أثناء الإحماء.

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ومن المنتظر أن يبدأ محمد صبحي العلاج والتأهيل في الأيام المقبلة للتعافي من الإصابة.

وكان الزمالك تعادل سلبيا مع دريمز في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز يوم الأحد المقبل في مباراة العودة في غانا.

محمد صبحي الزمالك الكونفدرالية
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