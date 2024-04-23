دوري NBA - جمال موري يمنح دنفر فوزا قاتلا على ليكرز وحامل اللقب يتقدم في السلسلة

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 17:47

كتب : FilGoal

تسديدة جمال موري التي قادت دنفر ناجيتس للفوز على لوس أنجلوس ليكرز

حقق دنفر ناجيتس حامل لقب دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA الفوز على لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الثانية من سلسلة الجولة الأولى للأدوار الإقصائية للقسم الغربي.

وتقدم دنفر في السلسلة بانتصارين دون مقابل أمام لوس أنجلوس ليكرز.

وفاز دنفر ناجيس بنتيجة 101-99 بتسديدة في الثانية الأخيرة عن طريق نجم الفريق جمال موري.

يأتي ذلك قبل أن تتحول السلسلة إلى صالة كريبتو أرينا معقل فريق لوس أنجلوس ليكرز.

المواجهة بين دنفر وليكرز مكررة من نهائي القسم الغربي الموسم الماضي، والتي انتهت بفوز ناجيتس بنتيجة 4-0، قبل أن يحقق لقب البطولة.

ونجح دنفر في تحقيق عودة مثيرة في المباراة بعد تأخره بـ20 نقطة لصالح لوس أنجلوس ليكرز.

وخلال المباراة سجل نيكولا يوكيتش نجم دنفر 27 نقطة، على الجانب الآخر سجل ليبرون جيمس نجم ليكرز 26 نقطة، وسجل أيضا أنتوني ديفيز 32 نقطة.

في باقي المباريات فاز أورلاندو ماجيك على كليفلاند كافاليرز ليتقدم في السلسلة 2-صفر.

كذلك فاز نيويورك نيكس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ليتقدم في السلسلة 2-صفر.

لوس أنجلوس ليكرز NBA ليبرون جيمس دنفر ناجيتس
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