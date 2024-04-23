لم يخرج من هولندا أبدا.. سكاي: ليفربول يفاوض مدرب فينورد

يفاوض نادي ليفربول أرني سلوت المدير الفني لـ فينورد لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول قد تحدث بشكل مباشر مع المدير الفني الهولندي.

وأفادت الشبكة أن ليفربول قد رتب موعدا للحديث مرة أخرى مع سلوت.

ولم يخرج سلوت أبدا من هولندا سواء عندما كان لاعبا أو مدربا.

ويحتل فريقه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي إذ يبتعد بفارق 9 نقاط عن بي إس في أيندهوفن.

ويتولى سلوت تدريب فينورد منذ 2021 وينتهي عقده في 2026.

وحصل سلوت على بطولة الدوري الهولندي الموسم الماضي مع فينورد.

وخلال الموسم الجاري حصل على بطولة كأس هولندا.

ولا يعتبر سلوت الوحيد في قائمة ليفربول، فيوجد أيضا روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ودخل نادي وست هام في منافسة مع ليفربول من أجل التعاقد مع أموريم الموسم المقبل.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن وست هام وضع المدرب البرتغالي في قائمة الترشيحات لتدريب الفريق منافسا ليفربول.

وفي نفس السياق نفت الشبكة وجود أي اتفاق نهائي بين ليفربول وأموريم.

وعلى الجانب الآخر أيضا لم تصل مفاوضات وست هام مع أموريم لمرحلة الاتفاق.

ويتعرض ديفيد مويس مدرب وست هام لهجوم شديد من قبل جماهير فريقه بسبب النتائج غير المرضية لهم.

ويحتل وست هام المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.

رد أموريم

ورد أموريم في وقت سابق على اقترابه من خلافة يورجن كلوب في ليفربول في تصريحات للصحفيين: "لم اجتمع مع مسؤولي ليفربول في أي مقابلة، ولا يوجد اتفاق، كل هذا غير صحيح".

وشدد أموريم "أنا مدرب لشبونة وأريد الفوز هنا ولم أقابل أي ناد ولم يتم الاتفاق على أي شيء".

واختتم تصريحاته بشكل قاطع "أتمنى التوقف عن استجوابي بشأن مستقبلي وهذه هي المرة الأخيرة التي سأتحدث فيها عن ذلك".