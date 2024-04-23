لم يخرج من هولندا أبدا.. سكاي: ليفربول يفاوض مدرب فينورد
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 17:38
كتب : FilGoal
يفاوض نادي ليفربول أرني سلوت المدير الفني لـ فينورد لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.
وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وكشفت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول قد تحدث بشكل مباشر مع المدير الفني الهولندي.
وأفادت الشبكة أن ليفربول قد رتب موعدا للحديث مرة أخرى مع سلوت.
ولم يخرج سلوت أبدا من هولندا سواء عندما كان لاعبا أو مدربا.
ويحتل فريقه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الهولندي إذ يبتعد بفارق 9 نقاط عن بي إس في أيندهوفن.
ويتولى سلوت تدريب فينورد منذ 2021 وينتهي عقده في 2026.
وحصل سلوت على بطولة الدوري الهولندي الموسم الماضي مع فينورد.
وخلال الموسم الجاري حصل على بطولة كأس هولندا.
ولا يعتبر سلوت الوحيد في قائمة ليفربول، فيوجد أيضا روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة البرتغالي.
ودخل نادي وست هام في منافسة مع ليفربول من أجل التعاقد مع أموريم الموسم المقبل.
وأفادت شبكة سكاي سبورتس أن وست هام وضع المدرب البرتغالي في قائمة الترشيحات لتدريب الفريق منافسا ليفربول.