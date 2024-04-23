التشكيل - ثلاثي هجومي لـ سموحة.. وحسام أشرف أساسي مع بلدية المحلة

أعلن كل من أحمد سامي مدرب سموحة وأحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب سموحة أمام بلدية المحلة على استاد الإسكندرية في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب سموحة بالثلاثي أحمد خالد وحسام حسن وإسلام جابر في خط الهجوم.

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

الحارس: الهاني سليمان.

الدفاع: جاستيس أرثر – بركات حجاج – محمد مصطفى ميدو – عبد الرحمن عامر.

الوسط: دوكو دودو – عمرو قلاوة - محمد متولي كناريا

الهجوم: أحمد خالد – حسام حسن – إسلام جابر.

في المقابل يعتمد أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة على حسام أشرف في قيادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل بلدية المحلة لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى:محمود ماهر

خط الدفاع: محمد صابر – محمد رجب – أحمد رضا – هشام حافظ

خط الوسط: يوسف حسن – ماجد هاني - إيفوك

خط الهجوم: عبد الرحمن سمانة - حسام أشرف - محمد أشرف.

ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.

في المقابل يتواجد بلدية المحلة في المركز 14 بجدول تريتب الدوري برصيد 19 نقطة.