أحمد سامي لـ في الجول: فوجئنا بانقطاع المياة والكهرباء قبل خوض مواجهة بلدية المحلة
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 15:24
كتب : FilGoal
كشف أحمد سامي مدرب نادي سموحة عن انقطاع المياة والكهرباء باستاد الإسكندرية قبل خوض مباراة فريقه أمام بلدية المحلة.
ويحل بلدية المحلة ضيفا على سموحة في المباراة المقرر إقامتها ضمن الجولة 19 من مسابقة الدوري
وقال أحمد سامي مدرب سموحة عبر FilGoal.com : "توجهنا إلى استاد الإسكندرية لخوض مواجهة بلدية المحلة ولكننا فوجئنا بانقطاع الكهرباء والمياة ما أربك حسابات الفريقين".
وأضاف سامي "تواصلنا مع عامر حسين الذي تفهم الموقف وقرر تأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة".
ويحتل سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 22 نقطة.
في المقابل يتواجد بلدية المحلة في المركز 14 بجدول تريتب الدوري برصيد 19 نقطة.
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