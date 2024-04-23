جهاز خاص لرفعت.. في الجول يكشف تفاصيل استعانة 3 أندية بـ المبادرة الألمانية

أدت واقعة سقوط أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر في مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري، مغشيا عليه، إلى لجوء الأندية للكشف على لاعبيها لتفادي تكرار تلك الواقعة، وللكشف مبكرًا على اللاعبين.

وانتقل رفعت عن طريق سيارة الإسعاف إلى المستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب ولم يستجب للصدمات الكهربائية، قبل نجاح عملية إنهاشه، واسترداد الدورة الدموية لعملها واستقرار حالة القلب.

أندية مودرن مودرن فيوتشر، والاتحاد السكندري، وبيراميدز، بادرت بإجراء عمليات الكشف والفحوصات الطبية الشاملة للاعبين من خلال شركة ألمانية متخصصة طرحت مبادرة لفحص 100 لاعب مجانا عن طريق جهاز تتبع حالة القلب.

الدكتور شادي جمال استشاري القلب والأوعية الدمومية، أشار إلى أن جهاز تتبع القلب يرصد أي انحراف في المعدلات الطبيعية الحيوية للاعبين.

وأوضح استشاري القلب في تصريحات خاصة لـFilGoal.com، أن الجهاز يرصد 8 معدلات حيوية للاعبين، وهي معدلات النبض، ونسبة الأكسيجين في الدم، والحرارة، ورسم قلب بالمجهود، ومعدل التنفس، وضغط الدم، ومعدل وصول الدم للأطراف، والكشف لحظيا عن أي حالة سقوط أو إغماء للاعب.

وشرح كيفية عمل الجهاز: "يتم تركيبه للاعبين خلال المران لرصد أي مشكلة صحية للاعب، وفي حالة الشك في وجود أزمة لدى اللاعب يتم تثبيت الجهاز معه على مدار اليوم لرصد أي انحراف عن المعدلات الطبيعية الحيوية للاعب، ويرسل الجهاز إشعارات لحظية في حالة وجود أي خلل".

وضرب استشاري القلب مثالاً لتوضيح كيفية عمل الجهاز: "إذا لوحظ ارتفاع معدلات النبض لدى اللاعب في بداية المران، يتم رصد ملاحظة احتياج اللاعب لزيادة الجوانب البدنية لديه".

وأكمل: "إذا قلّ نسبة الأكسيجين بمجرد بذل مجهود في بداية المران يتم رصد ملاحظة أن اللاعب لا يُنظم عملية التنفس بالشكل الصحيح، أو أنه يُدخن".

واختتم: "منحت الشركة جهازًا خاصا لأحمد رفعت لتتبع حالته الصحية ورصد عمل المعدلات الحيوية بشكل لحظي في حالة حدوث أي خطر".