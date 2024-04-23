دروجبا: كأس العالم للأندية 2025 فرصة لا مثيل لها لـ إفريقيا

وصف الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار المشاركة في النسخة الجديدة من كاس العالم للأندية 2025 بالفرصة الذهبية.

ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.

وقال ديديه دروجبا عبر حساب فيفا: "كأس العالم للأندية 2025 ستكون فرصة لا مثيل لها من أجل الأندية الإفريقية المشاركة في البطولة".

وأضاف نجم تشيلسي السابق " ليس من السهل الحصول على فرصة منافسة الأندية الأفضل في العالم".

ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.