دروجبا: كأس العالم للأندية 2025 فرصة لا مثيل لها لـ إفريقيا
الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 15:02
كتب : FilGoal
وصف الإيفواري ديديه دروجبا أسطورة تشيلسي ومنتخب كوت ديفوار المشاركة في النسخة الجديدة من كاس العالم للأندية 2025 بالفرصة الذهبية.
ويقام مونديال الأندية في 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقا لأول مرة.
وقال ديديه دروجبا عبر حساب فيفا: "كأس العالم للأندية 2025 ستكون فرصة لا مثيل لها من أجل الأندية الإفريقية المشاركة في البطولة".
وأضاف نجم تشيلسي السابق " ليس من السهل الحصول على فرصة منافسة الأندية الأفضل في العالم".
ويمثل مصر وإفريقيا في مونديال الأندية 2025، فريق الأهلي بصفته بطلا للقارة السمراء في نسختي 2021 و2023.
وحتى الآن تأهل 24 فريقا هم:
- الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)
- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)
- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)
- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)
- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)
- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)
- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)
- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)
- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)
- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)
- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)
- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)
- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)
- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)
- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)
- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)
- سالزبورج (عن طريق التصنيف الأوروبي)
الـ 8 مقاعد المتبقيين كالآتي:
- أفضل مركز إفريقي في التصنيف بعد تتويج الأهلي بلقبين آخر 4 نسخ.
- بطل إفريقيا 2024 (إذا حسم الأهلي اللقب مجددا يكون بالتصنيف)
- بطل آسيا 2024 (إذا كان الهلال أو أوراوا يتم اختياره بالتصنيف)
- بطل كونكاكاف 2024
- بطل كوبا ليبرتادوريس 2024
- فريق من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)
- فريق ثاني من أمريكا الجنوبية بأفضل تصنيف آخر 4 سنوات (غير برازيلي)
- فريق من الدولة المستضيفة (أمريكا)