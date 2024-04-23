تقرير: جيرو يتوصل لاتفاق نهائي مع ناديه الجديد

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 14:30

كتب : FilGoal

أولفييه جيرو يحتفل بهدفه مع فرنسا أمام بولندا

أكدت شبكة راديو مونت كارلو أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين أوليفييه جيرو ولوس أنجلوس إف سي على انضمامه الصيف المقبل.

سينضم جيرو إلى الفريق الأمريكي عقب انتهاء عقده مع ميلان هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن جيرو سيوقع على عقد يربطه بلوس أنجلوس إف سي اعتبارا من 1 أغسطس لمدة عام ونصف مع خيار التمديد لمدة مماثلة.

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جيرو سيجتمع مع مواطنه وقائد منتخب فرنسا السابق هوجو لوريس في الدوري الأمريكي، تحديدا فريق لوس أنجلوس إف سي.

الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا برصيد 56 هدفا، سيتحد مع لوريس الأكثر ظهورا مع الفريق ذاته بـ 145 مباراة.

وسبق لجيرو تحقيق لقب كأس العالم عام 2018 مع الديوك، إضافة إلى دوري الأمم الأوروبية 2021.

أما على مستوى الأندية فقد حقق الدوري الفرنسي مع مونبلييه في 2012، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات بين أرسنال وتشيلسي.

وحقق أيضا الدوري الأوروبي مع تشيلسي في 2019 ودوري أبطال أوروبا 2021 مع البلوز أيضا، وتوج بالدوري الإيطالي مع ميلان في 2022.

وسجل جيرو 15 هدفا مع ميلان هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تكون يورو 2024 هي الظهور الأخير لجيرو - 37 عاما - مع منتخب فرنسا.

فرنسا أوليفيييه جيرو لوس أنجلوس أف سي
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