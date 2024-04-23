عضو مجلس إدارة الأهلي: نحقق عوائد تناسب حجم النادي

الثلاثاء، 23 أبريل 2024 - 14:07

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

شدد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي على أن ناديه يعمل على تحقيق عوائد مادية تليق بحجم النادي وجماهيره.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الراعي الجديد للنادي.

وقال الغزاوي خلال مؤتمر الإعلان عن الراعي الجديد: "نبحث عن شركاء وليس رعاة فقط ونستهدف الشركات الرائدة في كل مجال".

أخبار متعلقة:
غياب هالاند وفودين عن تدريب سيتي قبل لقاء برايتون عبد الرحمن مجدي: مباراة الاتحاد بداية نحو تحقيق طموحات جماهيرنا موعد مباراة الأهلي وبو سالم في نهائي إفريقيا للكرة الطائرة.. والقناة الناقلة أثليتك: إيمري يمدد عقده مع أستون فيلا إلى 2027

وأضاف "النادي الأهلي يسعي دائما لكى يحقق ما يناسب جماهيرية وشعبيته ونقدم التحية والتقدير للشركة المتحدة التى توفر لنا كل ما نحتاجه".

وأتم "نعمل على خدمة الاعضاء والجماهير ونحقق عوائد بما يناسب حجم النادي الذي وصل لمرحلة توفير كل ما يلزم لفرقه الرياضية في مختلف الألعاب".

في المقابل يستضيف الأهلي فريق مازيمبي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل.

ويدير الكيني بيتر واريرو كاماكو المباراة بين الفريقين، وهذه هي المباراة الرابعة التي يديرها للمارد الأحمر.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي
نرشح لكم
عبد الرحمن مجدي: مباراة الاتحاد بداية نحو تحقيق طموحات جماهيرنا المصري: نرفض أي اتهام بالتزوير.. ولماذا تذكر إنبي الشكوى الآن؟ قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن أزمة المصري وإنبي مواعيد مباريات الثلاثاء 23 أبريل.. الدوري المصري وأرسنال يواجه تشيلسي ونصف نهائي أبطال آسيا مدرب الإسماعيلي: أتمنى تعميم تجربة "الصندوق الخشبي" لتجنب أزمة الدور الأول المصري: كيف نشك في أوراق رسمية للاعب؟ وعلى الشريعي الاعتذار عامر حسين: لن أؤجل مباراة كلما اشتكى أحد من التزوير.. وهذا هو الموقف القانوني مدرب دريمز الغاني: الزمالك تعامل معنا كأطفال.. ولن نتراجع في مباراة الإياب
أخر الأخبار
تقرير: جيرو يتوصل لاتفاق نهائي مع ناديه الجديد 14 دقيقة | ميركاتو
عضو مجلس إدارة الأهلي: نحقق عوائد تناسب حجم النادي 37 دقيقة | الكرة المصرية
غياب هالاند وفودين عن تدريب سيتي قبل لقاء برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد الرحمن مجدي: مباراة الاتحاد بداية نحو تحقيق طموحات جماهيرنا ساعة | الكرة المصرية
موعد مباراة الأهلي وبو سالم في نهائي إفريقيا للكرة الطائرة.. والقناة الناقلة ساعة | رياضات أخرى
أثليتك: إيمري يمدد عقده مع أستون فيلا إلى 2027 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جيسوس يعيد بونو ويستبعد كوليبالي من مواجهة العين في نصف نهائي أبطال آسيا 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - لاعب بوسالم: سنقاتل للفوز على الأهلي 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 غرامة وإيقاف 4 مباريات.. رابطة الأندية تعلن عقوبات القمة بين الأهلي والزمالك 2 كاف يصدر بيانا بعد إلغاء لقاء اتحاد العاصمة ونهضة بركان 3 "سنكرر المأساة السابقة أمام الأهلي".. أزمة كبرى بسبب كأس مصر 4 خالد بيبو: هذه سابقة لم تتكرر في حياتي.. وشكل المضايقات اختلف عن الماضي