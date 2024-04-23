عضو مجلس إدارة الأهلي: نحقق عوائد تناسب حجم النادي

شدد محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي على أن ناديه يعمل على تحقيق عوائد مادية تليق بحجم النادي وجماهيره.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء، للإعلان عن الراعي الجديد للنادي.

وقال الغزاوي خلال مؤتمر الإعلان عن الراعي الجديد: "نبحث عن شركاء وليس رعاة فقط ونستهدف الشركات الرائدة في كل مجال".

وأضاف "النادي الأهلي يسعي دائما لكى يحقق ما يناسب جماهيرية وشعبيته ونقدم التحية والتقدير للشركة المتحدة التى توفر لنا كل ما نحتاجه".

وأتم "نعمل على خدمة الاعضاء والجماهير ونحقق عوائد بما يناسب حجم النادي الذي وصل لمرحلة توفير كل ما يلزم لفرقه الرياضية في مختلف الألعاب".

في المقابل يستضيف الأهلي فريق مازيمبي ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة المقبل.

ويدير الكيني بيتر واريرو كاماكو المباراة بين الفريقين، وهذه هي المباراة الرابعة التي يديرها للمارد الأحمر.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.